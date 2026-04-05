Semana Santa: volta do feriado tem pontos de congestionamento na BR-040

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Os motoristas que retornam do feriado prolongado da semana santa precisam ter paciência na chegada a Belo Horizonte, na noite deste domingo (5/4). A BR-040 registra congestionamento na chegada à capital.





De acordo com a EPR Via Mineira, concessionária que administra o trecho da rodovia entre Belo Horizonte e Juiz de Fora, na Zona da Mata, o fluxo está lento em três trechos:





Km 608, em Congonhas, sentido Belo Horizonte. O fluxo segue lento por cerca de 7 quilômetros, devido ao excesso de veículos e estreitamento de pista.

Km 579, em Itabirito, sentido Belo Horizonte. O fluxo segue lento por cerca de 5 quilômetros, por uma faixa da via estar interditada.

Km 544, sentido Belo Horizonte. O fluxo segue lento por cerca de 2 quilômetros, devido ao excesso de veículos e estreitamento de pista.

*Atualização de tráfego:*



Fluxo lento por 07 km no

*Km 608 — sentido Belo Horizonte, em Congonhas,*

devido ao excesso de veículos e estreitamento de pista. — eprviamineira (@eprviamineira) April 5, 2026

*Atualização de tráfego:*



*Km 579+567 — sentido Belo Horizonte em Itabirito,*

faixa 02 interditada e fluxo lento por 05 km no local. — eprviamineira (@eprviamineira) April 5, 2026