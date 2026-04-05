Semana Santa: volta do feriado tem pontos de congestionamento na BR-040
Segundo a concessionária que administra a rodovia, o excesso de veículos e o estreitamento de pista causam a lentidão; veja pontos
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Os motoristas que retornam do feriado prolongado da semana santa precisam ter paciência na chegada a Belo Horizonte, na noite deste domingo (5/4). A BR-040 registra congestionamento na chegada à capital.
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De acordo com a EPR Via Mineira, concessionária que administra o trecho da rodovia entre Belo Horizonte e Juiz de Fora, na Zona da Mata, o fluxo está lento em três trechos:
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Km 608, em Congonhas, sentido Belo Horizonte. O fluxo segue lento por cerca de 7 quilômetros, devido ao excesso de veículos e estreitamento de pista.
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Km 579, em Itabirito, sentido Belo Horizonte. O fluxo segue lento por cerca de 5 quilômetros, por uma faixa da via estar interditada.
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Km 544, sentido Belo Horizonte. O fluxo segue lento por cerca de 2 quilômetros, devido ao excesso de veículos e estreitamento de pista.
*Atualização de tráfego:*— eprviamineira (@eprviamineira) April 5, 2026
Fluxo lento por 07 km no
*Km 608 — sentido Belo Horizonte, em Congonhas,*
devido ao excesso de veículos e estreitamento de pista.
*Atualização de tráfego:*— eprviamineira (@eprviamineira) April 5, 2026
*Km 579+567 — sentido Belo Horizonte em Itabirito,*
faixa 02 interditada e fluxo lento por 05 km no local.
*Atualização de tráfego:*
Fluxo lento por 02 km no
*Km 544 — sentido Belo Horizonte*
devido ao excesso de veículos e estreitamento de pista
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