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Semana Santa: volta do feriado tem pontos de congestionamento na BR-040

Segundo a concessionária que administra a rodovia, o excesso de veículos e o estreitamento de pista causam a lentidão; veja pontos 

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Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
05/04/2026 19:13

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Engarrafamento na altura de Congonhas, sentido Belo Horizonte, neste domingo (4/4)
Engarrafamento na altura de Congonhas, sentido Belo Horizonte, neste domingo (4/4) crédito: Bertha Maakaroun/EM/DA Press

Os motoristas que retornam do feriado prolongado da semana santa precisam ter paciência na chegada a Belo Horizonte, na noite deste domingo (5/4). A BR-040 registra congestionamento na chegada à capital. 

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De acordo com a EPR Via Mineira, concessionária que administra o trecho da rodovia entre Belo Horizonte e Juiz de Fora, na Zona da Mata, o fluxo está lento em três trechos:


  • Km 608, em Congonhas, sentido Belo Horizonte. O fluxo segue lento por cerca de 7 quilômetros, devido ao excesso de veículos e estreitamento de pista.

  • Km 579, em Itabirito, sentido Belo Horizonte. O fluxo segue lento por cerca de 5 quilômetros, por uma faixa da via estar interditada.  

  • Km 544, sentido Belo Horizonte. O fluxo segue lento por cerca de 2 quilômetros, devido ao excesso de veículos e estreitamento de pista.

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