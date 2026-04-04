Batida frontal entre carro e caminhão deixa motorista morto no Sul de Minas

Uma batida frontal entre um carro e um caminhão deixou um motorista de 35 anos morto na rodovia MGC-179, entre os municípios de Alfenas e Machado(MG), na Região Sul, na manhã deste sábado (4/4).

Informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) dão conta de que o acidente ocorreu quando o caminhão seguia sentido Machado, enquanto o carro estava na direção oposta.

Com o impacto, o carro capotou e o motorista, que estava sozinho no veículo, foi arremessado para fora. Já o caminhão capotou às margens da rodovia.

O motorista do carro foi encontrado com múltiplos ferimentos graves e teve a morte confirmada ainda no local do acidente. O condutor e o passageiro do caminhão não tiveram ferimentos.

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A cena foi isolada e as equipes militares controlaram o vazamento de óleo e fluidos do caminhão para evitar uma possível explosão ou novos acidentes na pista. O trânsito foi controlado pela Polícia Militar e uma equipe da Polícia Civil assumiu a perícia.

