Quatro morrem em colisão frontal entre dois carros na BR-365 em Patrocínio

Quatro pessoas morreram em um acidente registrado na noite desse domingo (8/3) na BR-365, nas proximidades do trevo de Coromandel, no município de Patrocínio (MG), no Alto Paranaíba. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, seis pessoas estavam envolvidas na ocorrência.

Militares do Corpo de Bombeiros, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Rodoviária Federal foram acionados por volta das 22h para atender a uma colisão frontal entre um Celta vermelho e um Palio vermelho.

No Palio, um idoso de 78 anos morreu no local. A esposa dele, também de 78 anos, sofreu fraturas nos membros inferiores e ferimentos no rosto. Ela foi imobilizada, monitorada e encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal de Patrocínio pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros.

No Celta estavam quatro pessoas da mesma família. Três delas morreram no local, entre elas uma criança de 8 anos. Outra ocupante do veículo, uma mulher de 47 anos, foi socorrida com vida pela unidade de resgate dos bombeiros e levada ao Pronto-Socorro Municipal de Patrocínio com ferimentos pelo corpo.

A perícia da Polícia Civil esteve no local com apoio da Polícia Rodoviária Federal e do Samu. Após os trabalhos e a retirada dos veículos, os bombeiros fizeram a limpeza da pista e a rodovia foi liberada. As causas do acidente serão investigadas.