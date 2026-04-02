MG: caminhoneiro é arremessado da cabine e morre após colisão
Segundo o Corpo de Bombeiros, o caminhão estava sem carga no momento do acidente
compartilheSIGA
Um caminhoneiro de 54 anos morreu depois de ser ejetado para fora da cabine do veículo que dirigia durante uma batida contra uma carreta. O acidente ocorreu na BR-050, em Araguari (MG), na Região do Triângulo, no início da noite de quarta-feira (1º/4).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) dão conta de que os dois veículos seguiam em direção à cidade de Catalão (GO) quando colidiram. Testemunhas disseram que o caminhão bateu na traseira da carreta.
Leia Mais
O impacto amassou completamente a parte direita da cabine do caminhão e, com a força, o motorista foi arremessado para fora. Uma equipe da concessionária Ecovias, responsável pelo trecho, foi acionada para o acidente e o médico de plantão confirmou a morte.
- Caminhoneiro perde controle, bate em contenção e fica em estado grave
- Caminhoneiro morre em tombamento de caminhão na BR-135
Ainda segundo os bombeiros, o caminhão estava leve, sem nenhuma carga. Já a carreta era do tipo báscula, com uma carroceria articulada que se inclina para descarregamento, e tinha uma carga de ureia.
Os bombeiros precisaram cortar os cabos da bateria do caminhão para evitar um princípio de incêndio e se mantiveram no local com ações de prevenção, enquanto equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a perícia da Polícia Civil trabalhavam na cena.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que trabalhos de praxe foram realizados no local do acidente e que o corpo foi levado ao Posto Médico-Legal para exames de necrópsia. A corporação aguarda os laudos e apura as circunstâncias do caso.