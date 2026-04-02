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TRAGÉDIA NA BR-050

MG: caminhoneiro é arremessado da cabine e morre após colisão

Segundo o Corpo de Bombeiros, o caminhão estava sem carga no momento do acidente

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Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
02/04/2026 10:16 - atualizado em 02/04/2026 11:04

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Veículos seguiam na mesma direção no momento do acidente
Veículos seguiam na mesma direção no momento do acidente crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um caminhoneiro de 54 anos morreu depois de ser ejetado para fora da cabine do veículo que dirigia durante uma batida contra uma carreta. O acidente ocorreu na BR-050, em Araguari (MG), na Região do Triângulo, no início da noite de quarta-feira (1º/4).

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Informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) dão conta de que os dois veículos seguiam em direção à cidade de Catalão (GO) quando colidiram. Testemunhas disseram que o caminhão bateu na traseira da carreta.

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O impacto amassou completamente a parte direita da cabine do caminhão e, com a força, o motorista foi arremessado para fora. Uma equipe da concessionária Ecovias, responsável pelo trecho, foi acionada para o acidente e o médico de plantão confirmou a morte.

Ainda segundo os bombeiros, o caminhão estava leve, sem nenhuma carga. Já a carreta era do tipo báscula, com uma carroceria articulada que se inclina para descarregamento, e tinha uma carga de ureia.

Os bombeiros precisaram cortar os cabos da bateria do caminhão para evitar um princípio de incêndio e se mantiveram no local com ações de prevenção, enquanto equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a perícia da Polícia Civil trabalhavam na cena. 

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Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que trabalhos de praxe foram realizados no local do acidente e que o corpo foi levado ao Posto Médico-Legal para exames de necrópsia. A corporação aguarda os laudos e apura as circunstâncias do caso.

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