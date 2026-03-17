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ACIDENTE GRAVE

Caminhoneiro perde controle, bate em contenção e fica em estado grave

Acidente ocorreu durante chuva forte na BR-050, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, e interditou a pista na noite dessa segunda-feira (16/3)

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
17/03/2026 09:50

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Com o impacto, o veículo ficou em formato de
Com o impacto, o veículo ficou em formato de "L" na pista, provocando o bloqueio da rodovia crédito: PRF/Reprodução

Um caminhoneiro ficou gravemente ferido ao perder o controle do veículo e bater contra um guard rail na noite dessa segunda-feira (16/3), na BR-050, em Uberaba (MG), no Triângulo Mineiro.

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Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi registrado por volta das 22h40. O motorista conduzia um caminhão Volvo, de cor prata, quando perdeu o controle da direção e colidiu contra a estrutura de proteção da via e uma árvore.

Com o impacto, o veículo ficou em formato de “L” na pista, provocando o bloqueio da rodovia.

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Ainda conforme a PRF, chovia forte no momento do acidente, o que teria contribuído para as condições desfavoráveis da pista e a perda de controle do caminhão.

O condutor foi socorrido e encaminhado para atendimento médico com ferimentos graves.

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Alerta de segurança

Diante do caso, a PRF reforça a orientação para que motoristas redobrem a atenção ao dirigir sob chuva. A recomendação é reduzir a velocidade e manter maior distância de segurança, especialmente durante a noite e em rodovias com grande circulação de veículos pesados, como a BR-050.

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