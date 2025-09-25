Mulher acusada de matar família na BR-050 é condenada a 12 anos de prisão

Stefania Andrade Resende foi condenada a 12 anos e seis meses de prisão em regime fechado pela morte da família Monare, em acidente na BR-050, em 2018. O júri aconteceu nessa quarta-feira (24/9), em Araguari, no Triângulo Mineiro, sem a presença da ré, que respondeu ao processo em liberdade.



A pena deve ser cumprida de imediato, e Stefania pode ser presa a qualquer momento. Ela também foi condenada a pagar cerca de R$ 300 mil de indenização à família das vítimas.

A defesa pretende recorrer da decisão e não descarta pedir a anulação do júri.

De acordo com a defesa da ré, ela não foi para Araguari por falta de condições de se deslocar de São Paulo (SP), onde mora há três anos, ao Triângulo Mineiro. Ela estaria desempregada.

A batida no dia 7 de outubro de 2018 matou Alessandro, Belkis e o filho mais velho do casal. A família ia de Rio Quente (GO) para casa, na cidade de Campinas (SP). Stefania não tinha carteira de habilitação e estaria alcoolizada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



O filho mais novo dos Monare, então com 6 anos, sobreviveu após permanecer dois dias ao lado dos corpos dos familiares.

