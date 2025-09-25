Assine
overlay
Início Gerais
TRAGÉDIA

Mulher acusada de matar família na BR-050 é condenada a 12 anos de prisão

Stefania Andrade Resende também foi condenada a pagar cerca de R$ 300 mil de indenização à família das vítimas

Publicidade
Carregando...
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
25/09/2025 17:50 - atualizado em 25/09/2025 17:56

compartilhe

Siga no
x
Mulher acusada de matar família na BR-050 é condenada a 12 anos de prisão
Sentença foi dada nessa quarta-feira crédito: Vinícius Lemos/Divulgação

Stefania Andrade Resende foi condenada a 12 anos e seis meses de prisão em regime fechado pela morte da família Monare, em acidente na BR-050, em 2018. O júri aconteceu nessa quarta-feira (24/9), em Araguari, no Triângulo Mineiro, sem a presença da ré, que respondeu ao processo em liberdade.

A pena deve ser cumprida de imediato, e Stefania pode ser presa a qualquer momento. Ela também foi condenada a pagar cerca de R$ 300 mil de indenização à família das vítimas.

Leia Mais



A defesa pretende recorrer da decisão e não descarta pedir a anulação do júri. 

De acordo com a defesa da ré, ela não foi para Araguari por falta de condições de se deslocar de São Paulo (SP), onde mora há três anos, ao Triângulo Mineiro. Ela estaria desempregada.

A batida no dia 7 de outubro de 2018 matou Alessandro, Belkis e o filho mais velho do casal. A família ia de Rio Quente (GO) para casa, na cidade de Campinas (SP). Stefania não tinha carteira de habilitação e estaria alcoolizada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O filho mais novo dos Monare, então com 6 anos, sobreviveu após permanecer dois dias ao lado dos corpos dos familiares.

Tópicos relacionados:

araguari justica sao-paulo triangulo-mineiro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay