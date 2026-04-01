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ACIDENTE FATAL

MG: saiba quem eram as vítimas de acidente entre carro e caminhão na BR-262

Dois casais vinham de Goiás e seguiam para o Espírito Santo. Acidente aconteceu na altura de Rio Casca, na Zona da Mata

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
01/04/2026 15:06

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Acidente em Rio Casca, na Zona da Mata, ocorreu na madrugada desta quarta-feira (1/4)
Acidente em Rio Casca, na Zona da Mata, ocorreu na madrugada desta quarta-feira (1º/4) crédito: Bombeiros Voluntários de São Domingos do Prata

Uma batida entre um caminhão-tanque e um carro deixou quatro mortos na BR-262, em Rio Casca (MG), na Zona da Mata, na madrugada desta quarta-feira (1º/4). Segundo informações dos Bombeiros Voluntários de São Domingos do Prata, trata-se de dois homens e duas mulheres, sendo uma delas de 27 anos. As idades dos demais ainda não foram identificadas e as circunstâncias do acidente são investigadas.

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De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o acidente ocorreu por volta das 4h20 na altura do km 145 da rodovia, próximo à ponte sobre o Rio Doce, no sentido ao distrito de Jurumirim. A batida envolveu um Jeep Compass azul e um caminhão de cor branca. As quatro vítimas estavam no veículo de passeio.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Rio Casca, o condutor perdeu o controle do veículo, invadiu a contramão e colidiu contra um caminhão que seguia no sentido contrário. 

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Os bombeiros voluntários, por sua vez, informaram que uma das vítimas, uma mulher, saiu do carro, fez contato com um familiar e, em seguida, foi colocada na ambulância do Samu e encaminhada ao Hospital de Rio Casca. No entanto, a corporação comunicou que ela não resistiu e veio a óbito no caminho.

As outras três mortes foram constatadas no local do acidente. Segundo os voluntários, chovia no momento da batida. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos.

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Os militares de São Domingos do Prata ainda afirmaram que se tratavam de dois casais, o que foi confirmado também pela PRF. O carro em que estavam tinha placa de Brasília e estava indo de Goiás para o Espírito Santo. 

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