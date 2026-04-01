MG: saiba quem eram as vítimas de acidente entre carro e caminhão na BR-262

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Uma batida entre um caminhão-tanque e um carro deixou quatro mortos na BR-262, em Rio Casca (MG), na Zona da Mata, na madrugada desta quarta-feira (1º/4). Segundo informações dos Bombeiros Voluntários de São Domingos do Prata, trata-se de dois homens e duas mulheres, sendo uma delas de 27 anos. As idades dos demais ainda não foram identificadas e as circunstâncias do acidente são investigadas.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o acidente ocorreu por volta das 4h20 na altura do km 145 da rodovia, próximo à ponte sobre o Rio Doce, no sentido ao distrito de Jurumirim. A batida envolveu um Jeep Compass azul e um caminhão de cor branca. As quatro vítimas estavam no veículo de passeio.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Rio Casca, o condutor perdeu o controle do veículo, invadiu a contramão e colidiu contra um caminhão que seguia no sentido contrário.

Os bombeiros voluntários, por sua vez, informaram que uma das vítimas, uma mulher, saiu do carro, fez contato com um familiar e, em seguida, foi colocada na ambulância do Samu e encaminhada ao Hospital de Rio Casca. No entanto, a corporação comunicou que ela não resistiu e veio a óbito no caminho.

As outras três mortes foram constatadas no local do acidente. Segundo os voluntários, chovia no momento da batida. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os militares de São Domingos do Prata ainda afirmaram que se tratavam de dois casais, o que foi confirmado também pela PRF. O carro em que estavam tinha placa de Brasília e estava indo de Goiás para o Espírito Santo.