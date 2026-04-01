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PANCADARIA NO LUTO

MG: briga em funerária termina em agressões e tumulto

Discussão por suposta cobrança extra por serviços não previstos em plano funerário terminou com feridos e danos materiais

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
01/04/2026 12:08

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A Polícia Militar foi acionada e conseguiu conter a situação no local
Confusão entre familiares e funcionários de uma funerária em Nova Serrana, no Centro-Oeste de Minas, virou caso de polícia crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um momento que  costuma ser marcado por respeito e acolhimento terminou em confusão dentro de uma funerária em Nova Serrana, no Centro-Oeste de Minas Gerais. A ocorrência foi registrada em 30 de março, no Bairro São Marcos, e ganhou grande repercussão nas redes sociais após a divulgação de vídeos que mostram o bate-boca entre familiares e funcionários do estabelecimento.

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De acordo com a Polícia Militar, a briga começou após desentendimento comercial envolvendo a suposta cobrança de um valor adicional por serviços que não estariam previstos no plano funerário contratado pela família.

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Durante a discussão, familiares e funcionários trocaram agressões físicas, resultando em lesões leves em dois envolvidos. Um aparelho celular também foi danificado durante o tumulto.

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Militares conseguiram conter a situação no local. Os envolvidos foram orientados e liberados em seguida. O registro da ocorrência foi encaminhado à Polícia Civil, que deve apurar o caso.


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