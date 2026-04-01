MG: briga em funerária termina em agressões e tumulto

Um momento que costuma ser marcado por respeito e acolhimento terminou em confusão dentro de uma funerária em Nova Serrana, no Centro-Oeste de Minas Gerais. A ocorrência foi registrada em 30 de março, no Bairro São Marcos, e ganhou grande repercussão nas redes sociais após a divulgação de vídeos que mostram o bate-boca entre familiares e funcionários do estabelecimento.
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De acordo com a Polícia Militar, a briga começou após desentendimento comercial envolvendo a suposta cobrança de um valor adicional por serviços que não estariam previstos no plano funerário contratado pela família.