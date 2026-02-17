Briga de bate-bola termina em tiros e deixa homem ferido

Um homem foi baleado durante uma briga entre turmas de bate-bola na praça Nossa Senhora da Apresentação, em Irajá, Zona Norte do Rio, nessa segunda-feira (16/2). A vítima estava em um coreto quando o confronto começou.

Segundo a Polícia Militar, o homem deu entrada no Hospital Ronaldo Gazola, em Acari, com ferimento por disparo de arma de fogo. Ele relatou aos agentes que foi atingido durante a correria provocada pela briga entre os grupos.

Policiais do 41º BPM foram acionados pela unidade de saúde para atender a ocorrência. A vítima procurou atendimento médico logo após ser atingida. O caso foi registrado na 37ª DP.

