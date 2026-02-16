PM joga spray de pimenta no rosto de deputado em bloco; veja o vídeo

O Correio Braziliense flagrou o momento em que um policial militar jogou um jato de spray de pimenta no rosto do deputado distrital Fábio Félix, no Bloco Rebu, na tarde desta segunda-feira (16/2), em Brasília. A ação aconteceu depois que a PM prendeu a coordenadora do bloco, Dayse Hansa e a levou na gaiola da viatura.

Após ser atingido, Fábio Félix ligou para a comandante-geral da PMDF, Ana Paula Habka, para contornar a situação. Na conversa por telefone, presenciada pelo Correio, o parlamentar informou que a abordagem foi violenta. “Eu estou me sentindo gravemente desrespeitado como eu nunca fui em oito anos como deputado”, afirmou.

Veja vídeo do policial militar jogando spray de pimenta no rosto de Fábio Félix

Ao Correio, o deputado distrital Fábio Félix afirmou ter sido alvo de agressão por parte de policiais militares ao tentar acompanhar a abordagem feita por parte dos PMs. Segundo ele, foi chamado por integrantes da equipe do evento após a coordenadora do bloco ser conduzida pela polícia. “Me falaram que a coordenadora estava sendo levada e eu vim entender o que estava acontecendo. Eu me apresentei, disse que era deputado e presidente da Comissão de Direitos Humanos, e pedi para conversar”, relatou.

De acordo com o parlamentar, a recepção foi hostil. “Eles já estavam gritando, super agressivos. Um dos policiais foi grosseiro e jogou spray de pimenta na minha cara de forma desrespeitosa”, afirmou.

Fábio Félix disse que tentou manter uma abordagem tranquila, mas que os policiais teriam se recusado a prestar esclarecimentos. “Eu só queria entender a situação. Pedi para conversarmos, mas mandaram eu me afastar imediatamente. Eu disse que não ia sair porque estava ali para dialogar”, contou.

O deputado também afirmou que não recebeu explicações formais sobre os motivos da condução da coordenadora do bloco. “Eles não explicaram nada. Simplesmente levaram a mulher e não quiseram falar comigo. Soube por outras pessoas que ela estava gravando um vídeo”, declarou.