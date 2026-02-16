Assine
Pedro Turra é transferido para ala de segurança máxima da Papuda

Ex-piloto de Fórmula Delta, Pedro Turra, de 19 anos, preso desde janeiro pela morte de Rodrigo Castanheira, 16, está em cela de segurança máxima por medida de proteção

16/02/2026 18:24

2026. Piloto Pedro Arthur Turra Basso está preso preventivamente por agredir um adolescente de 16 anos
2026. Piloto Pedro Arthur Turra Basso está preso preventivamente por agredir um adolescente de 16 anos crédito: Reproduçao Redes Sociais

Pedro Arthur Turra Basso, de 19 anos, réu na Justiça pelo homicídio do adolescente Rodrigo Castanheira, de 16, foi transferido para o pavilhão de segurança máxima do Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal. 

O ex-piloto da Fórmula Delta está preso desde 30 de janeiro. A permanência dele no pavilhão de segurança máxima tem como objetivo resguardar sua integridade física, procedimento adotado quando há risco à segurança do detento.

Nessas situações, o preso permanece em uma ala com maior controle e vigilância, destinada a evitar possíveis agressões ou ameaças por parte de outros internos.

Turra foi denunciado à Justiça pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) por homicídio doloso, quando há intenção de matar. O crime ocorreu na saída de uma festa em Vicente Pires, no dia 24 de janeiro.

o caso 

Rodrigo Castanheira, de 16 anos, morreu na manhã do dia 7/2, após permanecer 16 dias internado em estado gravíssimo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Brasília, em Águas Claras. 

Após as agressões, Rodrigo foi socorrido e encaminhado ao hospital, onde os médicos diagnosticaram traumatismo craniano severo diretamente relacionado ao espancamento, segundo laudo preliminar da equipe médica entregue à família. 

Pedro Turra chegou a ser preso em flagrante, mas foi liberado após pagamento de fiança no valor de 23,4 mil reais. Com o agravamento do estado de saúde da vítima, o Ministério Público solicitou a prisão preventiva do acusado.

A Justiça acatou o pedido, considerando a gravidade do caso e o risco à ordem pública. A defesa apresentou quatro pedidos de habeas corpus ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e ao Superior Tribunal de Justiça, todos negados.

