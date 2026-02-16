Pedro Turra é transferido para ala de segurança máxima da Papuda

Pedro Arthur Turra Basso, de 19 anos, réu na Justiça pelo homicídio do adolescente Rodrigo Castanheira, de 16, foi transferido para o pavilhão de segurança máxima do Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal.

O ex-piloto da Fórmula Delta está preso desde 30 de janeiro. A permanência dele no pavilhão de segurança máxima tem como objetivo resguardar sua integridade física, procedimento adotado quando há risco à segurança do detento.

Nessas situações, o preso permanece em uma ala com maior controle e vigilância, destinada a evitar possíveis agressões ou ameaças por parte de outros internos.

Turra foi denunciado à Justiça pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) por homicídio doloso, quando há intenção de matar. O crime ocorreu na saída de uma festa em Vicente Pires, no dia 24 de janeiro.

o caso

Rodrigo Castanheira, de 16 anos, morreu na manhã do dia 7/2, após permanecer 16 dias internado em estado gravíssimo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Brasília, em Águas Claras.

Após as agressões, Rodrigo foi socorrido e encaminhado ao hospital, onde os médicos diagnosticaram traumatismo craniano severo diretamente relacionado ao espancamento, segundo laudo preliminar da equipe médica entregue à família.

Pedro Turra chegou a ser preso em flagrante, mas foi liberado após pagamento de fiança no valor de 23,4 mil reais. Com o agravamento do estado de saúde da vítima, o Ministério Público solicitou a prisão preventiva do acusado.

A Justiça acatou o pedido, considerando a gravidade do caso e o risco à ordem pública. A defesa apresentou quatro pedidos de habeas corpus ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e ao Superior Tribunal de Justiça, todos negados.