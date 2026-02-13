Assine
AGRESSÃO E MORTE

Justiça aceita denúncia do MP e torna Pedro Turra réu por homicídio doloso

Pedro Turra se tornou réu por homicídio doloso qualificado por motivo fútil Pedro Arthur Turra Basso, de 19 anos, acusado de agredir o adolescente Rodrigo Castanheira, 16, em 23 de janeiro

Letícia Mouhamad
Letícia Mouhamad
13/02/2026 13:33

TJDFT vai julgar nesta terça-feira habeas corpus de Pedro Turra
TJDFT vai julgar nesta terça-feira habeas corpus de Pedro Turra crédito: Divulgação

A 1ª Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras aceitou a denúncia do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e tornou réu por homicídio doloso qualificado por motivo fútil Pedro Arthur Turra Basso, de 19 anos, acusado de agredir o adolescente Rodrigo Castanheira, 16, em 23 de janeiro, na saída de uma festa, em Vicente Pires.

A decisão foi proferida nessa quinta-feira (12/2). Também ontem, o Tribunal de Justiça do DF e dos Territórios (TJDFT) negou o quarto pedido de habeas corpus apresentado pela defesa do ex-piloto. Rodrigo morreu em 7 de fevereiro, após 16 dias internada, em coma, na UTI do Hospital Brasília Águas Claras. Pedro Turra está detido desde 30 de janeiro.

A decisão da 2ª Turma Criminal que manteve a prisão preventiva do ex-piloto de Fórmula Delta foi proferida um dia depois de o MPDFT denunciá-lo, na quarta-feira, por homicídio doloso por motivo fútil, quando há intenção de matar.

De acordo com a acusação, o crime teria sido motivado por uma discussão banal, iniciada após um cuspe de um chiclete desferido pelo denunciado. O MPDFT também requereu que Turra seja condenado a pagar uma indenização mínima de R$ 400 mil por danos morais à família de Rodrigo.

