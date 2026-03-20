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TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Briga entre moradores no Sion termina com tiros e preso em BH

Suspeito atirou contra vizinho e foi detido ao fugir em carro alugado

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
20/03/2026 05:44

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Chuva forte escurece a manhã entre o Bairro São Pedro e a Savassi, no Centro-Sul de BH
Morador sacou uma faca e, em seguida, uma arma de fogo, efetuando disparos contra o vizinho - (Imagem ilustrativa) crédito: Mateus Parreiras/EM/D.A.Press

Uma briga entre moradores terminou em tiroteio na madrugada desta sexta-feira (20/3), no Bairro Sion, Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG). Um homem foi preso.

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Segundo informações preliminares da Polícia Militar, a confusão ocorreu na Avenida Uruguai. Durante a discussão, um dos envolvidos sacou uma faca e, em seguida, uma arma de fogo, efetuando disparos contra o vizinho.

Depois dos tiros, o suspeito fugiu em uma Volkswagen Saveiro alugada. Moradores chegaram a acionar a locadora na tentativa de obter informações sobre o paradeiro do homem.

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Ele foi localizado e preso na Avenida Bias Fortes e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil.

Ainda não há informações sobre a motivação da briga e nem de feridos.

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Matéria em atualização

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