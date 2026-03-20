Briga entre moradores no Sion termina com tiros e preso em BH
Suspeito atirou contra vizinho e foi detido ao fugir em carro alugado
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Uma briga entre moradores terminou em tiroteio na madrugada desta sexta-feira (20/3), no Bairro Sion, Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG). Um homem foi preso.
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Segundo informações preliminares da Polícia Militar, a confusão ocorreu na Avenida Uruguai. Durante a discussão, um dos envolvidos sacou uma faca e, em seguida, uma arma de fogo, efetuando disparos contra o vizinho.
Depois dos tiros, o suspeito fugiu em uma Volkswagen Saveiro alugada. Moradores chegaram a acionar a locadora na tentativa de obter informações sobre o paradeiro do homem.
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Ele foi localizado e preso na Avenida Bias Fortes e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil.
Ainda não há informações sobre a motivação da briga e nem de feridos.
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Matéria em atualização