Briga entre moradores no Sion termina com tiros e preso em BH

Uma briga entre moradores terminou em tiroteio na madrugada desta sexta-feira (20/3), no Bairro Sion, Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG). Um homem foi preso.

Segundo informações preliminares da Polícia Militar, a confusão ocorreu na Avenida Uruguai. Durante a discussão, um dos envolvidos sacou uma faca e, em seguida, uma arma de fogo, efetuando disparos contra o vizinho.

Depois dos tiros, o suspeito fugiu em uma Volkswagen Saveiro alugada. Moradores chegaram a acionar a locadora na tentativa de obter informações sobre o paradeiro do homem.

Ele foi localizado e preso na Avenida Bias Fortes e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil.

Ainda não há informações sobre a motivação da briga e nem de feridos.

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Matéria em atualização

