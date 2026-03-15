Homem é morto a tiros enquanto jantava na varanda de casa na Grande BH

Um homem de 25 anos foi morto a tiros enquanto jantava na varanda de casa na noite desse sábado (14/3), no Bairro Nossa Senhora de Fátima, em Betim, na Grande BH.

De acordo com a Polícia Militar (PMMG), a corporação foi acionada para atender a uma ocorrência de disparos de arma de fogo. No local, os militares encontraram a vítima caída e acionaram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou a morte.

Segundo uma testemunha, que estava em outro cômodo da residência no momento do crime, dois homens desconhecidos entraram rapidamente no imóvel e se dirigiram até a varanda, onde a vítima jantava. Em seguida, foram efetuados disparos de arma de fogo.

Após ouvir os tiros, a testemunha e a mãe dela foram até o local e encontraram o jovem com vários ferimentos provocados pelos disparos.

O Samu e a Polícia Militar foram acionados em seguida. Moradores da região relataram que dois homens pararam em frente ao imóvel e chamaram a vítima pelo apelido, antes de alvejá-la.

Ainda conforme relato à polícia, o jovem estava morando na residência havia cerca de três meses. A permanência no local era compensada com a prestação de serviços de alvenaria no imóvel.

Familiares da vítima informaram que o homem era usuário de drogas e teria dívidas relacionadas ao consumo de entorpecentes no Bairro São Caetano, em uma área conhecida como “Sovaco das Cobras”, também em Betim.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). Até o momento, ninguém foi preso.