Assine
overlay
Início Gerais
ASSASSINATO

Homem é morto a tiros enquanto jantava na varanda de casa na Grande BH

Dois suspeitos invadiram o imóvel, chamaram a vítima pelo apelido e atiraram; caso ocorreu na noite desse sábado (14/3)

Publicidade
Carregando...
QU
Quéren Hapuque
QU
Quéren Hapuque
Repórter
15/03/2026 14:40 - atualizado em 15/03/2026 14:45

compartilhe

SIGA
x
Polícia Militar montou operação para tentar prender outros dois ladrões que invadiram residência
Polícia foi acionada na noite desse sábado crédito: PMMG

Um homem de 25 anos foi morto a tiros enquanto jantava na varanda de casa na noite desse sábado (14/3), no Bairro Nossa Senhora de Fátima, em Betim, na Grande BH.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com a Polícia Militar (PMMG), a corporação foi acionada para atender a uma ocorrência de disparos de arma de fogo. No local, os militares encontraram a vítima caída e acionaram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou a morte.

Leia Mais

Segundo uma testemunha, que estava em outro cômodo da residência no momento do crime, dois homens desconhecidos entraram rapidamente no imóvel e se dirigiram até a varanda, onde a vítima jantava. Em seguida, foram efetuados disparos de arma de fogo.

Após ouvir os tiros, a testemunha e a mãe dela foram até o local e encontraram o jovem com vários ferimentos provocados pelos disparos.

O Samu e a Polícia Militar foram acionados em seguida. Moradores da região relataram que dois homens pararam em frente ao imóvel e chamaram a vítima pelo apelido, antes de alvejá-la.

Ainda conforme relato à polícia, o jovem estava morando na residência havia cerca de três meses. A permanência no local era compensada com a prestação de serviços de alvenaria no imóvel.

Familiares da vítima informaram que o homem era usuário de drogas e teria dívidas relacionadas ao consumo de entorpecentes no Bairro São Caetano, em uma área conhecida como “Sovaco das Cobras”, também em Betim.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). Até o momento, ninguém foi preso.

Tópicos relacionados:

betim grande-bh homicidio policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay