Ataque a tiros em universidade dos EUA deixa dois feridos e o atirador morto

AF
AFP
Repórter
12/03/2026 13:41

Duas pessoas ficaram feridas nesta quinta-feira (12) em um ataque a tiros em uma universidade no estado da Virgínia, sul dos Estados Unidos, no qual o atirador morreu, segundo informou a instituição.

A Universidade Old Dominion afirmou em um comunicado que um homem armado abriu fogo em um edifício no campus em Norfolk, momento em que feriu duas pessoas. As vítimas foram levadas ao hospital.

A instituição indicou que a polícia e a equipe de emergência "responderam imediatamente" e "o atirador morreu".

As aulas foram suspensas pelo resto do dia.

Os ataques a tiros em escolas são frequentes nos Estados Unidos, onde o número de armas supera o de pessoas e as normas, inclusive para comprar fuzis de estilo militar, são brandas.

