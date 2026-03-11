Assine
HOMICÍDIO

Homem é morto com dois tiros no rosto dentro de serralheria em BH

Suspeitos entraram no local, no Bairro Conjunto Taquaril, na Região Leste de Belo Horizonte (MG), atiraram e fugiram; dupla é procurada

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
11/03/2026 07:22

PM foi acionada e localizou a suspeita na casa dela, onde foi presa e encaminhada para a delegacia
O irmão acredita que o homicídio possa estar relacionado a uma pichação feita pela vítima com a frase "Comando Vila Taquaril (CVT)" crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Um homem de 29 anos foi assassinado na tarde dessa terça-feira (10/3) dentro de uma serralheria no Bairro Conjunto Taquaril, na Região Leste de Belo Horizonte (MG). Dois homens, de 23 e 25 anos, são apontados como principais suspeitos do crime.

Segundo a Polícia Militar, os militares foram acionados pelo irmão da vítima, que relatou que o homem havia sido baleado e caído no chão. Ele afirmou não ter visto quem realizou os disparos.

Equipes do Samu estiveram no local e constataram que a vítima havia sido atingida inicialmente na região da escápula. O irmão informou ainda que o homem trabalhava na serralheria onde ocorreu o crime e que, atualmente, não teria envolvimento com organizações criminosas.

Ele acredita que o homicídio possa estar relacionado a uma pichação feita pela vítima com a frase “Comando Vila Taquaril (CVT)” na Rua Santa Teresinha. Segundo ele, a frase seria uma referência a um time de futebol, da qual picham desde a adolescência, e não a uma facção criminosa.

O familiar contou também que, no passado, ele e o irmão tiveram envolvimento com o tráfico de drogas, mas que haviam deixado essa atividade há bastante tempo. A namorada da vítima disse à polícia que esteve com ele pela manhã, quando o homem saiu de casa para trabalhar, e que desconhecia qualquer ameaça ou desavença recente.

Testemunhas relataram que dois jovens entraram na serralheria, atiraram contra a vítima e fugiram em seguida. A Polícia Militar identificou os suspeitos, que já possuem passagens por homicídio na região, mas eles ainda não foram localizados.

A perícia da Polícia Civil constatou que o homem foi atingido por dois tiros no rosto e três nas costas. Segundo os peritos, podem ter sido usadas uma arma calibre 12 e dois revólveres, mas o calibre não foi confirmado.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML). O caso será investigado pela 4ª Delegacia de Plantão Sul da Polícia Civil.

