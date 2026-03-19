Suspeito de estuprar enteada em Minas é preso no Rio de Janeiro

Um homem, de 57 anos, foi preso suspeito de estuprar a enteada adolescente, de 17. De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o crime ocorreu em São Francisco do Glória, na Zona da Mata mineira, e o suspeito foi preso em Macaé, no Rio de Janeiro, na noite dessa quarta-feira (18/3). O suspeito estava foragido.

A PCMG cumpriu o mandado de prisão em parceria com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ). O suspeito foi preso no Bairro Ajuda de Baixo, em Macaé, por volta de 18h dessa quarta-feira.

Conforme a Polícia Civil de Minas, o suspeito cometeu abusos sexuais sucessivos na ausência da mãe da vítima. Ainda de acordo com as investigações, o homem teria coagido a companheira a não registrar ocorrência, sob a alegação de que “a reputação da vítima seria prejudicada”.

O mandado de prisão foi expedido pela Vara Criminal da comarca de Miradouro, também na Zona da Mata. A operação foi coordenada pelos delegados Pedro Emílio e Glaydson Ferreira, com empenho de policiais civis das delegacias em Muriaé (MG) e Macaé.

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"A atuação integrada das unidades foi fundamental para a localização e prisão do investigado, garantindo uma resposta rápida e eficaz diante de um crime de extrema gravidade. Seguimos empenhados na responsabilização de autores e na proteção das vítimas", afirma o delegado Glaydson Ferreira.