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VIOLÊNCIA CONTRA MULHER

Suspeito de estuprar enteada em Minas é preso no Rio de Janeiro

Crime ocorreu em São Francisco do Glória, na Zona da Mata mineira; homem de 57 anos foi detido em Macaé

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Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
19/03/2026 16:37

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Um homem, de 57 anos, foi preso suspeito de estuprar a vizinha adolescente, de 17 anos
Suspeito foi preso em Macaé, no Rio de Janeiro, após estuprar a enteada de 17 anos crédito: Divulgação PCMG

Um homem, de 57 anos, foi preso suspeito de estuprar a enteada adolescente, de 17. De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o crime ocorreu em São Francisco do Glória, na Zona da Mata mineira, e o suspeito foi preso em Macaé, no Rio de Janeiro, na noite dessa quarta-feira (18/3). O suspeito estava foragido.

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A PCMG cumpriu o mandado de prisão em parceria com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ). O suspeito foi preso no Bairro Ajuda de Baixo, em Macaé, por volta de 18h dessa quarta-feira. 

Conforme a Polícia Civil de Minas, o suspeito cometeu abusos sexuais sucessivos na ausência da mãe da vítima. Ainda de acordo com as investigações, o homem teria coagido a companheira a não registrar ocorrência, sob a alegação de que “a reputação da vítima seria prejudicada”. 

O mandado de prisão foi expedido pela Vara Criminal da comarca de Miradouro, também na Zona da Mata. A operação foi coordenada pelos delegados Pedro Emílio e Glaydson Ferreira, com empenho de policiais civis das delegacias em Muriaé (MG) e Macaé.

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"A atuação integrada das unidades foi fundamental para a localização e prisão do investigado, garantindo uma resposta rápida e eficaz diante de um crime de extrema gravidade. Seguimos empenhados na responsabilização de autores e na proteção das vítimas", afirma o delegado Glaydson Ferreira.

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