MG: mulher condenada por homicídio do marido é presa na Zona da Mata

Uma mulher de 52 anos, condenada a 12 anos de prisão por homicídio, foi encontrada e presa pela Polícia Civil nessa quarta-feira (18/3), em São Francisco do Glória (MG), na Zona da Mata.

A prisão foi feita pela equipe da Delegacia de Polícia em Miradouro (MG), na mesma região, em cumprimento de mandado judicial decorrente de condenação definitiva.

O crime aconteceu em 12 de agosto de 2015, na zona rural de Miradouro. A vítima, um homem de 40 anos, foi encontrada sem vida, dentro de casa, com diversas fraturas no crânio provocadas por marteladas.

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A mulher foi encaminhada ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.