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SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA

MG: mulher condenada por homicídio do marido é presa na Zona da Mata

Crime ocorreu há mais de dez anos; vítima foi encontrada morta com fraturas no crânio, provocadas por golpes de martelo

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Alice Pimenta*
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Alice Pimenta*
Repórter
19/03/2026 14:11

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Mulher condenada por homicídio do marido é encontrada e presa em São Francisco do Glória (MG)
Mulher condenada por homicídio do marido é encontrada e presa em São Francisco do Glória (MG) crédito: Divulgação/PCMG

Uma mulher de 52 anos, condenada a 12 anos de prisão por homicídio, foi encontrada e presa pela Polícia Civil nessa quarta-feira (18/3), em São Francisco do Glória (MG), na Zona da Mata.

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A prisão foi feita pela equipe da Delegacia de Polícia em Miradouro (MG), na mesma região, em cumprimento de mandado judicial decorrente de condenação definitiva. 

 

O crime aconteceu em 12 de agosto de 2015, na zona rural de Miradouro. A vítima, um homem de 40 anos, foi encontrada sem vida, dentro de casa, com diversas fraturas no crânio provocadas por marteladas. 

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A mulher foi encaminhada ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.

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