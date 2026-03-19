MG: mulher condenada por homicídio do marido é presa na Zona da Mata
Crime ocorreu há mais de dez anos; vítima foi encontrada morta com fraturas no crânio, provocadas por golpes de martelo
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Uma mulher de 52 anos, condenada a 12 anos de prisão por homicídio, foi encontrada e presa pela Polícia Civil nessa quarta-feira (18/3), em São Francisco do Glória (MG), na Zona da Mata.
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A prisão foi feita pela equipe da Delegacia de Polícia em Miradouro (MG), na mesma região, em cumprimento de mandado judicial decorrente de condenação definitiva.
O crime aconteceu em 12 de agosto de 2015, na zona rural de Miradouro. A vítima, um homem de 40 anos, foi encontrada sem vida, dentro de casa, com diversas fraturas no crânio provocadas por marteladas.
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A mulher foi encaminhada ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.