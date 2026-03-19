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INVESTIGAÇÃO

BH: homem é morto a tiros na Av. Teresa Cristina e moto é deixada na via

Suspeito fugiu a pé depois do crime na Região Oeste da capital

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
19/03/2026 06:00 - atualizado em 19/03/2026 06:01

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Sem cnh, motociclista derruba garupa para fugir da PM e é baleado
Informações preliminares apontam que o suspeito foi visto fugindo a pé em direção ao Centro da capital crédito: Divulgação/PMMG

Um homem foi morto a tiros na madrugada desta quinta-feira (19/3), na Avenida Teresa Cristina, no Bairro Prado, Região Oeste de Belo Horizonte (MG).

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Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 2h40. A vítima foi encontrada caída na via, e a motocicleta que conduzia foi deixada no local, o que chamou a atenção dos militares.

Informações preliminares apontam que o suspeito foi visto fugindo a pé em direção ao Centro da capital.

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Equipes do 22º Batalhão da PM estão no local e aguardam a chegada da perícia da Polícia Civil e do rabecão para remoção do corpo.

A motocicleta também será recolhida por um guincho.

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O caso será investigado.

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