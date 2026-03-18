Corpo de jovem com marcas de tiros é encontrado em Betim
Vítima, ainda não identificada, foi achada às margens de estrada no Bairro Pingo D’água, perto de um clube
O corpo de um jovem, com idade aparente de 25 anos, foi encontrado na manhã desta quarta-feira (18/3) em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Segundo a Polícia Militar, a vítima foi localizada na Rua José Balbino Costa, no Bairro Pingo D’água, às margens de uma estrada, próxima a um clube.
A perícia da Polícia Civil esteve no local e encontrou a vítima morta, com diversas marcas de tiros.
O corpo será encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) para identificação e exames.
O caso será investigado pelas autoridades.
*Matéria em atualização