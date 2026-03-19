Empresário é sequestrado e mantido refém por uma hora no Rio

Um empresário foi sequestrado na noite desta semana no Parque Equitativa, em Duque de Caxias (RJ), na Baixada Fluminense, mantido refém por cerca de uma hora e solto às 20h30 na Cidade Alta, Zona Norte do Rio. O veículo da vítima foi levado pelos criminosos e ainda não foi localizado.

Câmeras de segurança registraram o momento da abordagem, por volta das 19h30. O empresário saía de carro da garagem de casa quando outro veículo o interceptou. Quatro homens armados desceram e o renderam.

Um jovem que estava na residência tentou sair, mas foi ameaçado por um dos criminosos, que apontou a arma e ordenou que ele voltasse para dentro do imóvel.

Suspeitos acessaram dados do celular da vítima

Após render o empresário, os criminosos o colocaram no próprio carro e fugiram. A vítima foi liberada horas depois em outro bairro e compareceu à delegacia acompanhada de familiares para registrar o caso.

O caso foi parar na delegacia de Imbariê. A delegada titular, Waleska Garcez, informou que, segundo o depoimento da vítima, "não houve transferências bancárias durante o período em que esteve sob poder dos criminosos".

Ainda assim, o empresário relatou que os suspeitos vasculharam dados do celular dele, o que levanta a suspeita de que pretendem aplicar golpes futuramente. A polícia aguarda que ele confirme se houve alguma movimentação financeira indevida após a libertação.

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O setor de roubos e furtos da unidade segue investigando o caso com o objetivo de identificar e prender os envolvidos.