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VIOLÊNCIA

Empresário é sequestrado e mantido refém por uma hora no Rio

Câmeras de segurança registraram o momento da abordagem, por volta das 19h30, na cidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense

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Eduarda Soares - Rádio Tupi
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Eduarda Soares - Rádio Tupi
Repórter
19/03/2026 08:28

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Câmera de segurança flagra momento em que empresário é rendido por criminosos na Baixada Fluminense
Câmera de segurança flagra momento em que empresário é rendido por criminosos na Baixada Fluminense crédito: Reprodução

Um empresário foi sequestrado na noite desta semana no Parque Equitativa, em Duque de Caxias (RJ), na Baixada Fluminense, mantido refém por cerca de uma hora e solto às 20h30 na Cidade Alta, Zona Norte do Rio. O veículo da vítima foi levado pelos criminosos e ainda não foi localizado.

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Câmeras de segurança registraram o momento da abordagem, por volta das 19h30. O empresário saía de carro da garagem de casa quando outro veículo o interceptou. Quatro homens armados desceram e o renderam.

Um jovem que estava na residência tentou sair, mas foi ameaçado por um dos criminosos, que apontou a arma e ordenou que ele voltasse para dentro do imóvel.

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Suspeitos acessaram dados do celular da vítima

Após render o empresário, os criminosos o colocaram no próprio carro e fugiram. A vítima foi liberada horas depois em outro bairro e compareceu à delegacia acompanhada de familiares para registrar o caso.

O caso foi parar na delegacia de Imbariê. A delegada titular, Waleska Garcez, informou que, segundo o depoimento da vítima, "não houve transferências bancárias durante o período em que esteve sob poder dos criminosos".

Ainda assim, o empresário relatou que os suspeitos vasculharam dados do celular dele, o que levanta a suspeita de que pretendem aplicar golpes futuramente. A polícia aguarda que ele confirme se houve alguma movimentação financeira indevida após a libertação.

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O setor de roubos e furtos da unidade segue investigando o caso com o objetivo de identificar e prender os envolvidos.

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