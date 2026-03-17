Polícia prende 11 suspeitos de tráfico de drogas em operação no Rio

Onze pessoas foram presas nesta terça-feira (17/3) durante a Operação Colmeia, ação conjunta das polícias Civil e Militar contra o tráfico de drogas na Lapa, bairro da região central do Rio de Janeiro. No total, os agentes saíram para cumprir 28 mandados de prisão preventiva contra integrantes do Comando Vermelho.

Entre os alvos da operação está Wilton Carlos Rabello Quintanilha, o Abelha, apontado como um dos líderes da facção na área e que já respondia por outros crimes como foragido. As diligências ocorrem na Lapa, no complexo Fallet/Fogueteiro e no Morro dos Prazeres.

A investigação também identificou o que chamou de "gerentes de carga", pessoas sem ficha criminal nem histórico de mandados anteriores que atuavam na logística do esquema.

Casa com piscina no alto do morro

As apurações tiveram início em outubro de 2024 na 5ª DP (Mem de Sá), que mapeou a estrutura do tráfico na Lapa. A conclusão foi que a venda de drogas na região parte do Fallet/Fogueteiro é comandada por Abelha. Anderson Venâncio Nobre de Souza, conhecido como Piu, já preso, seria o gerente operacional da rede.

No alto do Fallet/Fogueteiro, os policiais chegaram ao imóvel de Piu. A casa, ainda em obras, tem academia, cozinha integrada com a sala e um terraço com piscina, churrasqueira e vista para a comunidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A ação é coordenada pela Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter) e conta com equipes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), tropas de elite das polícias Civil e Militar, respectivamente.