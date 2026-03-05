Quanto custa e como fazer o voo de asa delta no Rio de Janeiro

Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com

O voo duplo de asa delta é uma atividade organizada e supervisionada por entidades esportivas especializadas. O passeio proporciona uma vista única de locais como a Pedra da Gávea, o Morro Dois Irmãos e a Rocinha.

O ponto de partida é a rampa da Pedra Bonita, no Parque Nacional da Tijuca, e o pouso acontece na Praia do Pepino. A aventura é acessível mesmo para quem nunca teve contato com o esporte, já que o passageiro vai acompanhado de um profissional habilitado.

Quanto custa o voo de asa delta?

Os valores para o voo duplo de asa delta no Rio de Janeiro costumam variar entre R$ 700 e R$ 900. Este preço geralmente inclui o transporte da praia de São Conrado até a rampa de decolagem e o seguro obrigatório.

Pacotes com fotos e vídeos, feitos com câmeras especiais acopladas à asa, são oferecidos como um serviço adicional. A contratação desses registros pode aumentar o custo final do passeio, mas é uma opção bastante procurada pelos turistas.

Como escolher uma empresa segura?

A escolha de um profissional qualificado é o passo mais importante para um voo tranquilo. Antes de fechar o passeio, verifique os seguintes pontos:

Certificação : o instrutor deve ser certificado pela Confederação Brasileira de Voo Livre (CBVL) e habilitado pelo Clube São Conrado de Voo Livre (CSCVL), que gerencia a área. É importante notar que a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) não emite habilitação para esportes radicais, sendo a fiscalização feita por essas associações. Não hesite em pedir para ver as credenciais.

Experiência: pesquise a reputação da empresa e do piloto. Avaliações online, tempo de atuação no mercado e indicações de outros clientes são bons indicadores de confiabilidade.

Equipamentos: observe o estado de conservação da asa, dos capacetes e dos cintos de segurança. Mesmo sem conhecimento técnico, é possível notar se os materiais aparentam estar bem cuidados e em boas condições.

Condições climáticas: empresas sérias não realizam voos com tempo instável. A segurança sempre vem em primeiro lugar, e cancelamentos por mau tempo são comuns. Desconfie se houver insistência para decolar com ventos fortes ou chuva.

O que saber antes de decolar?

O voo em si dura de 5 a 15 minutos, dependendo das correntes de ar do dia. Antes da decolagem, o instrutor passa todas as orientações. A única tarefa do passageiro é correr por alguns metros na rampa para que a asa-delta ganhe sustentação no ar.

Para o passeio, use roupas confortáveis e tênis ou outro calçado fechado. Existe um limite de peso para os passageiros, que geralmente fica em torno de 100 kg. É importante confirmar essa informação diretamente com a empresa contratada antes de fazer a reserva.

Nota: Os preços mencionados são referenciais e podem variar. Recomenda-se consultar diretamente as empresas certificadas para valores atualizados.

