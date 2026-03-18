PM realiza operação com mais de 150 policiais em comunidades do Centro do Rio

O Bope iniciou nesta quarta-feira (18/3) uma operação de grande porte nas comunidades dos Prazeres, Fallet, Fogueteiro, Coroa, Escondidinho e Paula Ramos, todas na região central do Rio de Janeiro.

No total, mais de 150 policiais estão mobilizados na operação, com apoio de 14 viaturas leves e dois veículos blindados.

A ação, baseada em informações da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar (SSI/Pmerj), também conta com reforço de policiais do 5º BPM, sediado na Praça da Harmonia.

Foco em roubos de veículos e tráfico

O principal alvo da ação é reprimir crimes praticados por integrantes de uma organização criminosa que atua na área, com foco especial em roubos de veículos e tráfico de drogas. O trabalho no campo está dividido em três etapas: intervenção e estabilização, busca e vasculhamento com capturas, e por fim a desmobilização das equipes.

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A Polícia Militar afirma que operações desse tipo têm como meta "restabelecer a ordem pública e aumentar a sensação de segurança da população local".