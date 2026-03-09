7 passeios no Rio de Janeiro para fazer em dias de chuva na cidade
Nem só de praia vive o turismo no RJ. De museus a centros culturais, veja o que fazer na cidade quando o tempo não colabora para atividades ao ar livre.
A previsão de chuva intensa para o Rio de Janeiro, confirmada por sistemas de meteorologia como o Alerta Rio, não significa o fim dos planos para quem está na cidade. Longe das praias e dos cartões-postais ao ar livre, a capital fluminense oferece um roteiro rico de atividades culturais e de lazer em espaços fechados, ideais para aproveitar os dias cinzentos.
Transformar um dia de tempo instável em uma oportunidade para novas descobertas é mais simples do que parece. De museus interativos a livrarias históricas, há opções para todos os gostos e bolsos, garantindo que a chuva não estrague a experiência na cidade.
1. Museu do Amanhã
Com sua arquitetura icônica na Praça Mauá, o museu é um convite para explorar o futuro. Suas exposições interativas sobre ciência, tecnologia e sustentabilidade são totalmente abrigadas e garantem horas de entretenimento para adultos e crianças. É uma excelente escolha para preencher uma tarde inteira.
2. Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB)
Um clássico no centro da cidade, o CCBB sempre conta com exposições de arte de renome internacional, além de mostras de cinema, peças de teatro e um café aconchegante. A programação é constantemente atualizada e a entrada para as exposições costuma ser gratuita, tornando-o um programa acessível.
3. Real Gabinete Português de Leitura
Considerado uma das bibliotecas mais bonitas do mundo, este lugar parece saído de um filme. Suas paredes repletas de livros raros do chão ao teto criam um ambiente único para quem aprecia literatura e arquitetura. O silêncio e a beleza do local são um refúgio perfeito para um dia chuvoso.
4. AquaRio
Um dos maiores aquários marinhos da América do Sul, o AquaRio é outra ótima opção para toda a família. Localizado na Zona Portuária, o espaço é inteiramente coberto e permite um mergulho no universo marinho, com milhares de animais de diferentes espécies. O túnel de vidro, onde tubarões e raias passam sobre os visitantes, é o ponto alto do passeio.
5. Theatro Municipal
Mesmo que não haja um espetáculo agendado, vale a pena fazer uma visita guiada para conhecer o interior deslumbrante do Theatro Municipal. A riqueza de detalhes em sua arquitetura, que tem a Ópera de Paris como uma de suas principais inspirações, impressiona. O café no subsolo também é uma boa parada para se proteger da chuva.
6. Confeitaria Colombo
Fundada em 1894, a confeitaria é um patrimônio histórico e gastronômico do Rio. Com seus espelhos belgas e vitrais franceses, o local transporta os visitantes para outra época. É o lugar ideal para um café ou chá da tarde demorado, enquanto se observa o movimento da cidade pela janela.
7. Instituto Moreira Salles (IMS)
Na Gávea, o IMS é um centro cultural dedicado principalmente à fotografia. A casa modernista, cercada por jardins projetados por Burle Marx, abriga exposições de alta qualidade. Além das galerias, possui um cinema e um café com vista para a vegetação, oferecendo um programa cultural completo e protegido da chuva.
