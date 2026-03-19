Mais um corpo é encontrado na Lagoa da Pampulha nesta quinta-feira (19/3)
Por volta de 12h o Corpo de Bombeiros e a PM foram acionados para averiguar um corpo do sexo masculino encontrado à margem da lagoa
O corpo de um homem adulto foi encontrado perto da margem da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte (MG), no começo da tarde desta quinta-feira (19/3). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a corporação já trabalha com as Polícias Militar e Civil para esclarecer o caso.
O cadáver foi visto na Avenida Otacílio Negrão de Lima, na altura do Bairro Bandeirantes, próximo a um barranco com cerca de três metros de altura.
A Perícia da Policia Civil esteve no local e a ocorrência ainda se encontra em andamento. Mais informações serão dadas am breve.
Situação recorrente
Nos últimos meses vários corpos foram encontrados na lagoa. Em outrubro do ano passado, foi localizado um casal de idosos, Milton Custódio Gonzaga, de 66 anos, e Maria das Graças Gonzaga, de 64.
Segundo registro da polícia, no dia do desaparecimento, uma pessoa relatou ter visto uma mulher se “debatendo” na água. Segundo o informante, um homem estava na margem e gritava por socorro. Porém, assim que chegaram ao local, Milton e Maria das Graças já estavam mortos.
- Corpo é encontrado às margens do Ribeirão Arrudas, em BH
- Resgate de corpo de jovem só foi possível com força-tarefa de familiares
Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o filho do casal esteve no local do encontro dos corpos e reconheceu os pais. Ele relatou que Milton e Maria haviam começado a praticar caminhada na avenida da lagoa há três dias. Eles moravam no Bairro Nacional, em Contagem, na Grande BH.
Outra idosa, Maristela Parreiras, de 91 anos, foi encontrada morta na lagoa em fevereiro desse ano - ela ficou desaparecida por dois dias. A mulher morava no Bairro São Salvador, na Região Noroeste da capital.
À reportagem, a neta de Maristela, Carolina Fagundes, disse que a idosa iria para a casa de uma parente. No entanto, o motorista disse que, durante o trajeto, Maristela mudou de ideia e pediu para descer antes de chegar ao destino. O condutor também afirmou que a passageira aparentava estar agitada. Segundo a família, Maristela era uma pessoa tranquila, mas poderia estar em surto no momento em que saiu de casa. Em casa, ela havia deixado um bilhete que dizia que “nunca mais daria trabalho”.