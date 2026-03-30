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ACIDENTE DE TRÂNSITO

BR-381: batida entre carreta e caminhão deixa motorista com perna amputada

Colisão entre carreta e caminhão deixou o motorista preso às ferragens na rodovia

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
30/03/2026 08:50

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Segundo os bombeiros, a vítima estava consciente durante o resgate, mas apresentava amputação traumática em um dos membros inferiores
Segundo os bombeiros, a vítima estava consciente durante o resgate, mas apresentava amputação traumática em um dos membros inferiores crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução

Uma carreta colidiu na traseira de um caminhão na noite desse domingo (29/3), por volta das 23h55, na BR-381, próximo ao trevo de Caeté (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Com o impacto da batida, o motorista, de 42 anos, ficou preso às ferragens dentro da cabine.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima estava consciente durante o resgate, mas apresentava amputação traumática em um dos membros inferiores.

Foi necessário o desencarceramento para a retirada segura do motorista.

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O atendimento contou com o apoio do Samu, que realizou os primeiros socorros e encaminhou a vítima para uma unidade hospitalar.

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A ocorrência também teve suporte da Polícia Militar e da concessionária responsável pela rodovia, que atuaram na sinalização e segurança do trecho.

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