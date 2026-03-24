BR-381: incêndio em caminhão provoca interdição e congestionamento
Fogo no veículo foi controlado, mas trânsito segue em esquema de pare e siga em Ravena, na Grande BH
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Um incêndio em um caminhão provocou a interdição do trânsito, na manhã desta terça-feira (24/3), na BR-381, em Ravena, distrito de Sabará (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
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Segundo a concessionária Nova 381, o caso ocorreu no km 434, sentido Vitória (ES), próximo ao posto Ravena. Equipes foram mobilizadas e atuaram no combate às chamas.
De acordo com caminhoneiros, o fogo já foi controlado, mas o trânsito segue em sistema de pare e siga no trecho.
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Aplicativos de navegação indicam congestionamento em ambos os sentidos da rodovia. No sentido do acidente, a fila já chega até a região do posto Fumaça.
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As causas do incêndio não foram informadas, nem se houve vítimas.