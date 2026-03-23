Carreta com carga de maçãs tomba e interdita trecho da BR-381 em MG

Uma carreta carregada com maçãs tombou e interdita parcialmente a BR-381, nesta manhã de segunda-feira (23/3), em Igarapé (MG), na Região Central do estado.

Segundo a concessionária Arteris Fernão Dias, o acidente ocorreu no km 516,1, no sentido Belo Horizonte. Com o impacto, parte da carga também se espalhou na pista contrária, afetando o fluxo no sentido São Paulo.

De acordo com a concessionária, não há registro de filas no sentido da capital mineira. Já no sentido oposto, o congestionamento chega a cerca de 4 quilômetros.

Equipes atuam no atendimento da ocorrência e na liberação da via. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do motorista.

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Recomendação é que motoristas utilizem aplicativos de navegação e evitem o trecho.