Caminhoneiro morre em tombamento de caminhão na BR-135

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Um motorista, de 54 anos, morreu após tombar o caminhão que dirigia, carregado com carvão. O acidente ocorreu na noite de domingo (15/3), no km 521 da BR-135, em Buenópolis (MG), na Região Central do estado.

O veículo seguia de Capelinha, no Vale do Jequitinhonha, com destino a Matozinhos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, quando saiu da pista, por volta de 22h, em uma manobra de ultrapassagem. Um passageira de 40 anos ficou ferida.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o caminhão tombado parou fora da pista de rolamento, com a carga de carvão e objetos pessoais espalhados fora da pista de rolamento.

O motorista, preso às ferragens, precisou ser desencarcerado. Enquanto os bombeiros atuavam na retirada da vítima, uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) dava o atendimento pré-hospitalar ao ferido. Mas o caminhoneiro acabou morreu no local.

A passageira do caminhão havia sido socorrida antes da chegada dos bombeiros por equipes da concessionária da rodovia. Segundo informações do resgate, ela estava consciente, mas com suspeita de fraturas em um braço e em uma perna, e foi levada para o Hospital Imaculada Conceição, em Curvelo (MG).

A passageira contou que o acidente ocorreu porque o motorista tentou uma ultrapassagem e perdeu o controle da direção do caminhão, que saiu da pista e tombou.

A Polícia Militar também esteve no local para auxiliar na segurança da ocorrência e controlar a tráfego. A perícia da Polícia Civil foi acionada para levantar informações que possam confirmar as circunstâncias do acidente.

Depois da perícia, o corpo da vítima foi recolhido pelo serviço funerário. O caminhão e a carga estão sob responsabilidade da concessionária que administra a rodovia.

A BR-135 não precisou ser interditada, já que o veículo e a carga permaneceram fora da pista, sem bloquear o tráfego na rodovia.

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*Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen