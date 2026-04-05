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TRAGÉDIA NA ESTRADA

Acidente na BR-262 deixa dois mortos em colisão frontal

Carro e caminhão bateram de frente entre Moema e Bom Despacho; casal morreu após impacto, segundo socorristas

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Nara Ferreira
Nara Ferreira
Repórter
Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.
05/04/2026 15:25 - atualizado em 05/04/2026 16:18

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O acidente aconteceu entre os municípios de Moema e Bom Despacho
O acidente aconteceu entre os municípios de Moema e Bom Despacho crédito: CBMMG/Divulgação

Um acidente entre um carro e um caminhão deixou dois mortos na BR-262, na manhã deste domingo (5/4), no km 483, entre os municípios de Moema e Bom Despacho, ambos na região Centro-Oeste do estado. 

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De acordo com informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a colisão frontal envolveu um Ford Ka e um caminhão carregado com leite. Quando as equipes chegaram ao local, uma das vítimas já estava sem vida dentro do veículo.

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O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) também foi acionado e aguardava a liberação da perícia para iniciar o trabalho de desencarceramento da vítima que ficou presa às ferragens.

O motorista do carro, um homem de 41 anos, chegou a ser socorrido por uma ambulância da concessionária responsável pela rodovia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda durante o atendimento. A passageira, uma mulher de 40 anos, morreu no local.

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Segundo informações dos bombeiros, as vítimas eram casadas. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas. 

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