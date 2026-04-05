Acidente na BR-262 deixa dois mortos em colisão frontal

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Um acidente entre um carro e um caminhão deixou dois mortos na BR-262, na manhã deste domingo (5/4), no km 483, entre os municípios de Moema e Bom Despacho, ambos na região Centro-Oeste do estado.

De acordo com informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a colisão frontal envolveu um Ford Ka e um caminhão carregado com leite. Quando as equipes chegaram ao local, uma das vítimas já estava sem vida dentro do veículo.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) também foi acionado e aguardava a liberação da perícia para iniciar o trabalho de desencarceramento da vítima que ficou presa às ferragens.

O motorista do carro, um homem de 41 anos, chegou a ser socorrido por uma ambulância da concessionária responsável pela rodovia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda durante o atendimento. A passageira, uma mulher de 40 anos, morreu no local.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo informações dos bombeiros, as vítimas eram casadas. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas.