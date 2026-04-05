Volta da semana santa causa congestionamento na BR-040

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

A volta do feriado da semana santa provoca congestionamento na BR-040, especialmente no trecho que passa por Congonhas (MG), na Região Central, neste domingo (5/4). Motoristas que seguem no sentido Belo Horizonte enfrentam trânsito intenso pouco antes de um ponto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), onde o fluxo fica mais lento.

Engarrafamento na altura de Congonhas, sentido Belo Horizonte, neste domingo (4/4) Bertha Maakaroun/EM/DA Press

De acordo com a concessionária responsável pela rodovia, não há registro de ocorrências no trecho até o momento. A lentidão pode estar relacionada ao grande volume de veículos, típico do retorno de feriados prolongados, e também a possíveis ações de fiscalização, que impactam diretamente o ritmo do tráfego.

A intensificação das abordagens faz parte da Operação Semana Santa, que reforça a presença policial nas estradas até este domingo. De acordo com a corporação, o objetivo é reduzir sinistros de trânsito e garantir a segurança dos usuários durante o feriado prolongado.

Em 2025, a PRF registrou 1.770 sinistros provocados por ultrapassagens irregulares nas rodovias federais do país. O índice é 4% maior que o registrado em 2024, quando ocorreram 1.703 casos. O número de mortes chegou a 404, aumento de 3% em relação ao ano anterior.

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O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) também informou que, até o momento, não foi acionado para atendimento de acidentes na BR-040, na região de Itabirito.