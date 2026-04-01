Feriado de Sexta-feira Santa vai adiar o pagamento de abril? Entenda

Esta sexta-feira (3/4) é feriado nacional da Sexta-feira Santa. Apesar de representar um dia a mais de descanso, a data interrompe o cronograma de recebimento de salários, e o quinto dia útil de abril de 2026 será adiado para quarta-feira, dia 8.

Essa mudança exige atenção para quem organiza as contas do mês, já que o pagamento que normalmente ocorreria no início da semana é alternado. Entender como o cálculo funciona ajuda a evitar surpresas no orçamento familiar.

Entenda a contagem para o pagamento em abril

A contagem dos dias úteis para fins de pagamento salarial sempre começa no primeiro dia do mês, em abril, o dia 1º é nesta quarta-feira. O cálculo, no entanto, possui algumas particularidades que confundem muitas pessoas.

A principal delas é a exclusão da sexta-feira para o pagamento, já que a data representa um feriado nacional. Segundo a regra, estabelecida pela legislação, feriados nacionais e domingos são sempre excluídos.

Com base nessas informações, a sequência de dias úteis em abril de 2026 fica organizada da seguinte forma:

1º dia útil: 1 de abril (quarta-feira)

2º dia útil: 2 de abril (quinta-feira)

3º dia útil: 6 de abril (segunda-feira)

4º dia útil: 7 de abril (terça-feira)

5º dia útil: 8 de abril (quarta-feira)

O que diz a lei sobre a data do salário?

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) define que o pagamento mensal deve ser realizado até, no máximo, o quinto dia útil do mês seguinte ao trabalhado, ou seja, as empresas têm este prazo como data limite para efetuar o depósito.

O empregador pode optar por antecipar o pagamento, mas nunca atrasá-lo e o descumprimento do prazo legal pode gerar multas para a empresa e a obrigação de corrigir o valor devido ao trabalhador. As condições específicas podem variar conforme a convenção coletiva de cada categoria profissional.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria