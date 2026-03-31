Sexta-feira Santa: por que é feriado nacional e o que se comemora

A Sexta-feira Santa, também conhecida como Sexta-feira da Paixão, é um feriado nacional no Brasil que antecede o Domingo de Páscoa. A data faz parte da Semana Santa, um período de grande importância para os cristãos, que relembram a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Em 2026, a Sexta-feira Santa será celebrada no dia 3 de abril.

O que se comemora na Sexta-feira Santa?

Para os cristãos, a Sexta-feira Santa é o dia em que se recorda a crucificação e morte de Jesus Cristo. É um dia de luto, reflexão e penitência. Muitas igrejas realizam celebrações especiais, como a Procissão do Senhor Morto e a encenação da via sacra, que representa o caminho de Jesus até o calvário.

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Como a data é definida?

A data da Páscoa é móvel porque segue o calendário lunar estabelecido no Concílio de Niceia (ano 325). Ela é celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia que ocorre no equinócio de primavera ou depois dele. A Sexta-feira Santa ocorre sempre na sexta-feira que antecede esse domingo.

Essa tradição de cálculo foi estabelecida no Concílio de Niceia para padronizar a celebração cristã. Por isso, a data varia anualmente, podendo cair sempre entre os dias 22 de março e 25 de abril.

Por que não se come carne vermelha?

A tradição de não consumir carne vermelha na Sexta-feira Santa é um ato de penitência e respeito pelo sacrifício de Jesus. A Igreja Católica recomenda a abstinência de carne como forma de jejum, substituindo-a geralmente por peixe ou outros alimentos mais simples. A carne vermelha, historicamente associada a banquetes e celebrações, é evitada em sinal de luto, mantendo o espírito de simplicidade do dia.

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