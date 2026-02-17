Carnaval em MG: a cada 5 minutos, 7 veículos pegos por radar da PRF

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

O abuso e a imprudência têm sido riscos presentes nas rodovias federais mineiras e alertam quem começa a retornar para casa nesta terça-feira (17/02) e quarta-feira (18/02) de carnaval.

Um total de 7.700 motoristas já foi registrado pelos radares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante a Operação Carnaval, trafegando acima da velocidade permitida, somente entre a sexta-feira (13/02) e a segunda-feira (16/02).

A reportagem do Estado de Minas alertou que o número de mortos no carnaval de 2025 chegou a ser 133% maior do que em 2024 e acima da média desde 2022, ao mapear os trechos mais perigosos das rodovias federais para quem viaja em MG.

Para se ter uma ideia, o volume de atitudes de desrespeito e perigo flagradas pela PRF resulta em uma média de sete veículos em alta velocidade a cada 5 minutos dos quatro dias considerados.

A razão é de 1.925 infrações por excesso de velocidade a cada dia de operação dos agentes da PRF.

De acordo com o porta-voz da PRF em Minas Gerais, inspetor Aristides Amaral Júnior, as infrações estão distribuídas por vários trechos em praticamente todas as principais estradas federais, mas a rodovia com mais flagrantes registrados é a BR-381.

“Nos posicionamos em trechos determinados por estudos técnicos, onde há mais riscos e histórico de acidentes. Como os radares são fotográficos, já estão configurados com o limite de velocidade da via. Registram a infração e depois a autuação chega ao condutor”, afirma o inspetor.

São números preocupantes: em quatro dias de operação, quase 2 mil flagrantes por dia de alta velocidade, sem falar em mais de 200 ultrapassagens indevidas diárias. “Estão entre as causas mais comuns dos acidentes mais graves e podem contribuir para um carnaval ainda mais violento do que no ano passado, a depender da manutenção dessa postura dos motoristas”, avalia Júnior.

Quais velocidades os infratores chegaram a desenvolver?

Alguns registros impressionam, como o de um Chevrolet Onix que alcançou 181 km/h, uma velocidade muito próxima do limite técnico da geração 2 do carro e 65% superior ao limite máximo das rodovias mineiras, que é de 110 km/h.

Um Audi preto RS6 C8 foi registrado acelerando a 159 km/h, e um Volkswagen Nivus facelift chegou a 155 km/h, todos em trechos de pistas duplicadas e com separação de sentidos, mas também acima do limite máximo em 45% e 41%, respectivamente.

Não apenas carros foram flagrados, mas também muitas motocicletas, como uma Yamaha Tracer 9 GT de alta cilindrada, que atingiu 161 km/h, 46% acima do limite máximo das vias federais mineiras.

Todos os condutores podem esperar multas altas. Considerando que estivessem em trechos com limite de 110 km/h, por exemplo, no caso do Onix a 181 km/h, o excesso ultrapassa 50% do limite, configurando uma infração gravíssima, que custa R$ 880,41, gera 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e é autossuspensiva. O condutor pode ter o direito de dirigir suspenso por um período de 2 a 8 meses, sendo necessário realizar curso de reciclagem.

Motos e carros foram registrados a altas velocidades que mesmo nos locais de maior permissividade de MG (110km/h), incorreriam em multas graves PRF/Montagem

Todos os demais teriam incorrido em infrações graves, quando a velocidade considerada está entre 20% e 50% acima do limite da via, sujeitos a multa de R$ 195,23 e soma de 5 pontos na CNH.

Mas não foram apenas os mais apressados a serem multados. No mesmo período, a PRF flagrou e vai multar 925 motoristas que realizaram ultrapassagens proibidas, seja por faixas contínuas, sobre pontes, acostamento, forçando passagem sobre outros veículos ou obrigando o tráfego contrário a se desviar, pelo acostamento ou pela direita, entre outros.

O volume corresponde a quase duas (1,6) infrações a cada 10 minutos durante todos os quatro dias de fiscalizações, ou 231 registradas por dia. A infração é considerada gravíssima, custando 7 pontos na CNH e podendo custar de R$ 1.467,35 (dobrando em caso de reincidência) até 2.934,70 no caso de forçar ultrapassagem (suspensão automática do direito de dirigir).

O cometimento de infrações gravíssimas altera o teto de pontuação anual do condutor, que é de 40 pontos para perder a carteira. Com uma infração gravíssima esse limite é rebaixado para 30 pontos. Duas ou mais gravíssimas cai para 20 pontos.

"Nestes casos pode ser necessária a abordagem da PRF, devendo ser avaliado a indicação de riscos e a viabilidade de cada situação", observa o policial.



Na avaliação do porta-voz da PRF, a característica dos carnavais em Minas Gerais mudaram, sobretudo em cidades grandes como Belo Horizonte. Os dias de grande tráfego se tornaram pulverizados e não concentrados como antes.

"O normal era as grandes cidades como Belo Horizonte ficarem desertas e as pessoas seguirem em grandes números para o litoral e cidades do interior mineiro. Hoje, há movimentações diárias para o carnaval em BH", compara Júnior.

"Há alguns anos, as pessoas saiam na sexta e no sábado e voltavam na terça-feira e na quarta-feira, alguns emendando com retorno no domingo. Hoje, todos os dias são cheios. Todos os dias as estradas estão movimentadas. Por isso, todos os dias precisamos ter reforços na fiscalização", afirma o inspetor Aristides Júnior.

De acordo com o policial, o fechamento da Operação Carnaval deverá ocorrer somente na quinta-feira (19/02).



Imprudência registrada nas rodovias

Flagrantes de velocidade: cerca de 7.700 motoristas foram autuados em apenas quatro dias

Média de infrações: foram registrados sete veículos em alta velocidade a cada cinco minutos

Picos de velocidade: um veículo de passeio foi flagrado a 181 km/h em trecho de rodovia

Ultrapassagens proibidas: agentes registraram 925 manobras irregulares no período de carnaval

Localidade crítica: a rodovia BR-381 concentra o maior volume de registros no sentido norte

Excesso extremo: o veículo Chevrolet Onix flagrado estava 65% acima do limite máximo de 110 km/h

Velocidade técnica: o registro de 181 km/h atingiu o limite de engenharia do veículo de passeio

Veículos esportivos: um Audi RS6 e um Volkswagen Nivus foram autuados por velocidades acima de 150 km/h

Motocicletas potentes: uma Yamaha Tracer 9 GT foi flagrada a 161 km/h em via federal

Prazos da operação: o encerramento oficial da fiscalização de carnaval ocorre na quinta-feira

Dicas de segurança e prevenção



Limites de velocidade: respeite sempre a sinalização da via, independentemente das condições do tráfego

Ultrapassagens seguras: realize a manobra apenas em locais permitidos e com visibilidade total

Planejamento de viagem: evite os horários de pico e faça revisões preventivas no veículo

Descanso obrigatório: pare para descansar a cada duas horas de condução para evitar a fadiga

Atenção redobrada: mantenha distância de segurança do veículo à frente em trechos de pista simples

Verificação de multas: acompanhe a pontuação da CNH para evitar a suspensão do direito de dirigir

Faixa contínua: nunca inicie ultrapassagens em locais com sinalização de proibição ou pontes

Curso de reciclagem: esteja ciente de que infrações gravíssimas podem exigir reeducação no trânsito

Responsabilidade compartilhada: lembre-se que a imprudência coloca em risco a vida de outros motoristas

Fiscalização eletrônica: atente para a presença de radares fotográficos em trechos de alto risco

