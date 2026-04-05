Grande BH: jovem mata idoso esfaqueado em bar de Ribeirão das Neves

Um jovem de 28 anos matou um idoso de 64 anos esfaqueado durante uma briga em um bar do bairro Jardim Colonial, em Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite deste sábado (4/4). Informações recebidas pela Polícia Militar indicam que esta não foi a primeira vez que os dois se desentenderam.

De acordo com o boletim de ocorrência, o dono do bar contou que trabalhava quando viu o autor esfaqueando o idoso. Aos militares, ele contou que tentou impedir a briga tirando o autor do local, mas que o idoso já havia sido esfaqueado e estava caído no chão, dentro do estabelecimento.

Segundo o proprietário, a dupla de agressor e vítima já têm um histórico conhecido de desavenças desde o ano de 2025, ocasião em que o autor agrediu a vítima com socos em frente a outro bar. Já nos últimos dias, durante o mês de abril de 2026, a vítima teria esfaqueado o autor, também em frente ao bar onde o último crime aconteceu.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a equipe de plantão confirmou a morte. Conforme análise da perícia, o idoso foi atingido por um golpe na lateral esquerda do tórax e outras três vezes nas costas.

Foi encontrada uma faca posicionada na cintura da vítima e um celular, apontado como pertencente ao suspeito. Ambos os objetos foram recolhidos para análises.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal Dr. André Roquette (IMLAR) para ser submetido a exame de necropsia e a ocorrência segue sob responsabilidade da 10ª Delegacia de Polícia de Homicídios de Ribeirão das Neves.

Em nota, a Polícia Civil informou que deslocou perícia oficial ao local do crime para coletar vestígios e informações que subsidiarão as investigações. “A PCMG esclarece que apura as circunstâncias e motivação do crime”, diz trecho do comunicado. Até o momento, o suspeito não foi preso.

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A corporação também foi procurada para esclarecimentos acerca da tentativa de homicídio mencionada pela testemunha e a reportagem aguarda retorno.

