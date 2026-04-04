Filho esfaqueia pai sete vezes depois de ganhar moto de presente

Um homem de 32 anos foi preso depois de tentar matar o pai com facadas em Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa sexta-feira (3/4). Horas antes, ele havia ganhado uma moto de presente dos pais como uma forma de incentivo.

A mãe do suspeito e esposa da vítima testemunhou o crime. De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a mulher contou que, ainda naquele dia, ela e o marido, um homem de 55 anos, haviam dado uma moto elétrica de presente ao filho como forma de incentivo. Segundo ela, o filho tinha histórico de problemas psicológicos e uso de drogas e os pais imaginaram que o presente fosse uma forma de ajudar.

Porém, no fim da tarde de sexta, o filho saiu de casa com a moto, sem dizer para onde iria. Um tempo depois, voltou sem o veículo, em estado agressivo e em aparente efeito de drogas. Aos pais, ele contou que vendeu a moto, mas se recusou a explicar as circunstâncias, limitando-se a afirmar agressivamente que a moto era dele e ele poderia fazer o que quisesse com ela.

Ainda segundo o relato da mulher, o casal pediu para que o filho mostrasse o local onde deixou o veículo e os três saíram no carro da família para um local indicado pelo suspeito. Porém, durante o trajeto, o suspeito sacou uma faca e passou a golpear o pai, sem motivo aparente. A mãe conseguiu descer do carro, puxar o filho para fora do carro e o pai conseguiu dirigir o carro para pedir socorro.

Sete perfurações



A vítima foi socorrida por terceiros e levada à UPA Justinópolis, no Bairro de Urca, onde deu entrada consciente e recebeu atendimento médico. Aos militares, a equipe médica informou que o homem teve sete perfurações provocadas por arma branca: duas que atingiram o tórax, duas que atingiram o abdômen e outras três no braço esquerdo.

Ainda segundo os médicos, uma das facadas atingiu o pulmão, o que fez ser necessária uma drenagem do órgão para estabilização do quadro. Após o primeiro atendimento, o paciente foi encaminhado ao Hospital Risoleta Neves, no Bairro Vila Clóris, em Belo Horizonte, para continuidade do tratamento.

Autor preso

Cerca de cinco horas depois do ataque, ainda na noite de sexta-feira, o agressor foi visto na Rua Filadélfia, local onde a ocorrência foi registrada inicialmente. Segundo o documento policial, o homem foi abordado e, durante busca pessoal, foi encontrado um canivete sujo com manchas de sangue em um dos bolsos da bermuda que usava.

Questionado, o homem confessou ter esfaqueado o pai. Aos militares, ele alegou que a agressão foi motivada por um desentendimento causado por supostas traições do pai com a mãe. Ele recebeu voz de prisão por tentativa de homicídio, foi conduzido e ouvido por meio da 2ª Central Estadual do Plantão Digital da Polícia Civil, onde teve sua prisão em flagrante ratificada.

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De acordo com a PC, após os procedimentos de polícia judiciária, ele foi encaminhado ao sistema prisional e segue à disposição da Justiça.

