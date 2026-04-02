MG: preso homem que vendia drogas na casa da mãe e da avó

Um homem de 21 anos que estava em liberdade condicional e com tornozeleira eletrônica foi preso por tráfico de drogas em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce, nessa quarta-feira (1º/4). Ele é conhecido no meio policial por envolvimento com drogas, armas e homicídio.

De acordo com o boletim de ocorrência, ao receber informações de que o indivíduo estaria vendendo droga, a Polícia Militar passou a monitorar as casas da mãe e da avó do suspeito. Testemunhas informaram que ele estaria se revezando entre as duas residências, localizadas na mesma rua.

Após alguns dias de observação, foi constatado que, no período da noite, diversas pessoas frequentavam as casas. Chegavam até o portão, realizavam trocas e iam embora.

Na tarde dessa quarta-feira (1º/4), a polícia viu o autor do crime em um carro de aplicativo na frente da casa da avó. Ao ver a polícia, ele tentou se esconder, abaixando-se no banco de trás.

Foi realizada uma busca no carro, mas nada foi encontrado. Também foram realizadas buscas nas duas casas, sendo que na casa da mãe do autor foram encontradas duas pedras de crack, maconha, uma balança de precisão e diversos saquinhos.

O homem foi preso e levado à delegacia, onde assumiu que as drogas eram dele. Seu celular foi apreendido, assim como a câmera de segurança instalada na casa da avó.

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As informações recebidas pela Polícia Militar também diziam que o homem tinha em sua posse uma arma de fogo, que não foi encontrada durante as buscas.

