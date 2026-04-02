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ANTES DE USAR RÁDIO

Olheiro do tráfico é imobilizado e PM encontra biqueira com armas e drogas

Suspeito foi abordado e não conseguiu avisar outros integrantes da organização criminosa sobre chegada dos policiais. O caso aconteceu em Contagem, na Grande BH

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Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
02/04/2026 08:33 - atualizado em 02/04/2026 08:46

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Armas municiadas e diversas porções de maconha foram apreendidas de biqueira em Contagem, na Grande BH
Armas municiadas e diversas porções de maconha foram apreendidas de biqueira em Contagem, na Grande BH crédito: Divulgação/Polícia Militar

Uma operação policial envolvendo a imobilização de um olheiro do tráfico de 45 anos terminou com o encontro de uma biqueira com armas e drogas no bairro Novo Boa Vista, em Contagem (MG), Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa quarta-feira (1º/4).

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Dados do boletim de ocorrência da Polícia Militar dão conta de que moradores do bairro, também conhecido como Jardim do Lago, vivem momentos de tensão e insegurança depois do assassinato recente de um gerente do tráfico de drogas local. Como reflexo a isso, os militares receberam informações de que o grupo criminoso estabeleceu novas regras de segurança, incluindo escolta armada nos pontos de venda para repelir ataques de facções rivais.

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Ainda segundo a PM, uma testemunha que preferiu não se identificar alegou que as armas usadas na segurança eram mantidas dentro da biqueira, mesmo local onde eram guardadas as drogas fracionadas para a venda.

O local indicado já era conhecido no meio policial pelo intenso tráfico. De acordo com as autoridades, sempre que viaturas policiais se aproximavam, uma pessoa que estava posicionada como olheira em um espaço com visão estratégica, ao lado da BR-381, avisava o grupo com um rádio sobre a chegada dos militares.

A partir disso, foi montada uma operação para que o olheiro no posto fosse abordado. Os militares conseguiram chegar ao posto sem que o suspeito percebesse e o imobilizaram antes que ele pudesse avisar os colegas. O rádio que ele portava foi recolhido e o grupo não foi avisado.

Na sequência, os policiais seguiram ao local indicado como a biqueira: uma casa com aparência de abandonada na Rua Nicarágua, sem numeração e portão verde que estava apenas encostado. No interior, foram encontradas diversas porções de maconha embaladas e prontas para venda, além de uma bolsa com uma pistola e dois revólveres.

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O suspeito foi preso e as drogas e as armas foram recolhidas e levadas para a delegacia da Polícia Civil, que investiga as circunstâncias. O caso foi registrado como tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.

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