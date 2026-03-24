Belo Horizonte é alvo de operação contra tráfico e homicídios

Belo Horizonte, Santa Luzia (região do Palmital) e Vespasiano foram alvos de uma operação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) na manhã desta terça-feira (24/3).

Por meio do Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc), foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão.

Segundo a PCMG, as buscas têm como objetivo reunir provas para fortalecer investigações sobre tráfico de drogas e homicídios, supostamente praticados por uma organização criminosa atuante na região.

A corporação informou ainda que o grupo já havia sido alvo de outras operações e que alguns integrantes já foram presos ao longo do último ano.

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A ação contou com a participação de cerca de 30 policiais civis.