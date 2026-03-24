BH tem dois homicídios em bairros diferentes na manhã desta terça (24)

Dois homicídios foram registrados na manhã desta terça-feira (24/3) em diferentes pontos de Belo Horizonte (MG).

Segundo a Polícia Militar, o primeiro caso ocorreu por volta das 5h30 na Rua Popular, na Pedreira Prado Lopes (PPL), Região Noroeste da capital. No local, os militares encontraram um homem caído ao chão, ainda não identificado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte. A perícia da Polícia Civil identificou marcas de disparos de arma de fogo calibre .40. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).

Já o segundo homicídio foi registrado por volta das 7h25 na Rua Principal, na Vila Barragem Santa Lúcia, Região Centro-Sul. A vítima é um homem, sem idade divulgada, que, segundo informações preliminares, teria ligação com o “Orcrim da Rua H”. A perícia e o rabecão foram acionados e estão em deslocamento para o local.

As circunstâncias dos dois crimes serão investigadas pela Polícia Civil.

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*Matéria em atualização