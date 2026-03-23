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FEMINICÍDIO

Homem invade casa, executa ex com tiros na cabeça e depois se mata em MG

Feminicídio aconteceu em Itabira, na região Central do estado, nesta segunda-feira (23/3). Mulher vinha sofrendo ameaças, segundo relato da cunhada da vítima

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Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
23/03/2026 22:45

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Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou as mortes. Polícia Civil foi acionada
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou as mortes. Polícia Civil foi acionada crédito: De Fato Online/Reprodução

Um homem de 33 anos matou a ex-companheira, de 29, com tiros na cabeça, em Itabira (MG), na região Central do estado, nesta segunda-feira (23/3), após invadir a casa dela na Rua Serro, no Bairro Prado. Logo após o feminicídio, ocorrido por volta das 10h10, o homem se matou. 

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A Polícia Militar registrou no boletim de ocorrência que recebeu uma denúncia anônima relatando que um homem armado havia invadido a casa da vítima. No local, uma mulher também disse ter visto quando o rapaz estacionou o carro e acessou a casa por meio de um quintal. Essa testemunha contou que foi em direção ao imóvel e, ao se aproximar de uma janela, viu o homem com a arma na mão. “Saia daqui! O problema não é com você”, disse ele, segundo contou a mulher à polícia.

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Logo após deixar o local, ela relatou que ouviu o barulho de três disparos. Conforme a polícia, como não houve respostas às tentativas de comunicação, os militares entraram na casa e encontraram os corpos do homem e da mulher ensanguentados em um dos quartos. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou as mortes. 

A perícia da Polícia Civil identificou que a mulher foi atingida por dois disparos de arma de fogo na cabeça. O homem apresentava a marca de um disparo, também na cabeça. A arma, que estava ao lado do corpo dele, foi apreendida. A polícia ainda recolheu seis munições intactas dentro de uma pochete que estava presa à cintura do homem. Os corpos foram recolhidos pelo serviço funerário após liberação da Polícia Civil.

A cunhada da mulher relatou aos militares que a vítima era ameaçada constantemente pelo homem. No boletim de ocorrência, a polícia registrou que a vítima procurou a Polícia Civil em 20 de fevereiro deste ano para denunciar o ex-companheiro. No registro policial não é citado o teor da denúncia contra o ex, mas apenas que tratava-se de “fato pretérito ocorrido no dia 6” daquele mês. Também não consta no documento a possível motivação das perseguições constantes. 

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Uma criança de 4 anos, filha da mulher, não estava na residência no momento do crime. Revoltados, moradores incendiaram o carro do ex-companheiro da vítima após a saída da polícia. 

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