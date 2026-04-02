BH: gerente do tráfico ligado ao CV é preso no Morro das Pedras

Um jovem de 24 anos que atuava como gerente do tráfico de drogas da região do Morro das Pedras, no Oeste de Belo Horizonte (MG), foi preso na noite dessa quarta-feira (1°/4) com pinos de cocaína, dinheiro e um celular. De acordo com a Polícia Militar (PM), ele é considerado uma pessoa de alta periculosidade, com envolvimento com quadrilhas de roubo a bancos e grande número de registros policiais e processos judiciais em andamento.

Informações do boletim de ocorrência dão conta de que uma equipe do 22º Batalhão patrulhava a região quando recebeu informações de uma pessoa que pediu anonimato. Ela contou que na Rua Gastão da Cunha, próximo a uma quadra de esportes, estava atuando um homem responsável pelo tráfico de drogas.

Conforme registrado no documento policial, a testemunha relatou que o jovem organizava as drogas em frações e as distribuía para outras pessoas da região, que as vendiam. O informante ainda contou que uma carga de drogas seria entregue na quadra naquela noite a outros participantes da região e, a partir disso, uma operação policial foi montada com equipes do Gepar e Comando Tático.

O grupo policial do Gepar acessou a quadra pela rua Maria do Rosário e o suspeito percebeu. Ele fugiu pela rua Sampaio Correia e o grupo do Comando Tático o interceptou. Ele foi identificado e, com ele, foram recolhidos R$ 79 e um celular. Antes de ser pego, os militares o viram jogando uma sacola na rua. O objeto foi recolhido e foram achados 40 pinos de uma substância análoga à cocaína.

O local já era conhecido no meio policial pelo intenso tráfico de drogas. Segundo a PM, o suspeito havia fugido de outra operação policial semelhante no dia anterior (31/3) e também havia dispensado uma sacola com drogas.

Indícios recolhidos pela polícia indicam que o jovem é o gerente do tráfico responsável pela organização da venda de drogas e recolhimento dos valores obtidos com o tráfico. Além disso, equipes de inteligência da PM confirmam que ele tem participação na organização criminosa do Comando Vermelho (CV).

O local, inclusive, tinha inscrições nas paredes com “CV” e “Tropa do Campo” e as redes sociais do jovem também tinham diversas menções à participação dele na facção.

O celular encontrado com o suspeito foi recolhido para uma perícia técnica especializada e extração de dados, uma vez que a suspeita é de que o aparelho tenha informações relevantes sobre a atuação da facção na região do Morro das Pedras.

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O homem foi preso pelos crimes de tráfico de drogas e possíveis associações com o tráfico e com a facção criminosa. Ele ficou ileso na operação e foi levado à delegacia da Polícia Civil com todo o material apreendido. O caso segue sob investigação.