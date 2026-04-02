BH: gerente do tráfico ligado ao CV é preso no Morro das Pedras
Jovem é considerado um indivíduo de alta periculosidade e havia fugido da polícia em uma operação de um dia antes
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Um jovem de 24 anos que atuava como gerente do tráfico de drogas da região do Morro das Pedras, no Oeste de Belo Horizonte (MG), foi preso na noite dessa quarta-feira (1°/4) com pinos de cocaína, dinheiro e um celular. De acordo com a Polícia Militar (PM), ele é considerado uma pessoa de alta periculosidade, com envolvimento com quadrilhas de roubo a bancos e grande número de registros policiais e processos judiciais em andamento.
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Informações do boletim de ocorrência dão conta de que uma equipe do 22º Batalhão patrulhava a região quando recebeu informações de uma pessoa que pediu anonimato. Ela contou que na Rua Gastão da Cunha, próximo a uma quadra de esportes, estava atuando um homem responsável pelo tráfico de drogas.
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Conforme registrado no documento policial, a testemunha relatou que o jovem organizava as drogas em frações e as distribuía para outras pessoas da região, que as vendiam. O informante ainda contou que uma carga de drogas seria entregue na quadra naquela noite a outros participantes da região e, a partir disso, uma operação policial foi montada com equipes do Gepar e Comando Tático.
O grupo policial do Gepar acessou a quadra pela rua Maria do Rosário e o suspeito percebeu. Ele fugiu pela rua Sampaio Correia e o grupo do Comando Tático o interceptou. Ele foi identificado e, com ele, foram recolhidos R$ 79 e um celular. Antes de ser pego, os militares o viram jogando uma sacola na rua. O objeto foi recolhido e foram achados 40 pinos de uma substância análoga à cocaína.
O local já era conhecido no meio policial pelo intenso tráfico de drogas. Segundo a PM, o suspeito havia fugido de outra operação policial semelhante no dia anterior (31/3) e também havia dispensado uma sacola com drogas.
Indícios recolhidos pela polícia indicam que o jovem é o gerente do tráfico responsável pela organização da venda de drogas e recolhimento dos valores obtidos com o tráfico. Além disso, equipes de inteligência da PM confirmam que ele tem participação na organização criminosa do Comando Vermelho (CV).
O local, inclusive, tinha inscrições nas paredes com “CV” e “Tropa do Campo” e as redes sociais do jovem também tinham diversas menções à participação dele na facção.
O celular encontrado com o suspeito foi recolhido para uma perícia técnica especializada e extração de dados, uma vez que a suspeita é de que o aparelho tenha informações relevantes sobre a atuação da facção na região do Morro das Pedras.
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O homem foi preso pelos crimes de tráfico de drogas e possíveis associações com o tráfico e com a facção criminosa. Ele ficou ileso na operação e foi levado à delegacia da Polícia Civil com todo o material apreendido. O caso segue sob investigação.