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AMEAÇA

Homem é preso ao ameaçar invadir escola com revólver e faca em MG

Suspeito divulgou áudio e foi localizado rapidamente pela PM no interior de Minas

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
30/03/2026 09:21

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O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis
O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis crédito: PMMG/Reprodução

Um homem de 37 anos foi preso na manhã desse domingo (29/3) ao divulgar um áudio com ameaças de invadir uma escola armado, em Rio Piracicaba (MG), na Região Central do estado.

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Segundo a Polícia Militar, o suspeito afirmava na gravação que entraria na unidade de ensino portando uma faca e um revólver. Assim que tomou conhecimento do conteúdo, a corporação iniciou buscas para identificar o autor.

O homem foi localizado e preso em pouco tempo, na Rua Orozimbo Gomes Figueiredo, no Bairro Córrego São Miguel.

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De acordo com a PM, a ação rápida teve como objetivo evitar qualquer risco à comunidade escolar e garantir a segurança de alunos, professores e funcionários.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

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A Polícia Militar destacou que ameaças desse tipo são tratadas com extrema seriedade e orienta que qualquer indício de violência seja imediatamente comunicado às autoridades.

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