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AGRESSÃO

Homem surta, ameaça familiares e faz bebê refém no Vale do Aço

Suspeito teria usado drogas, ameaçou familiares e foi agredido por populares antes de ser contido pela polícia

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
26/03/2026 10:49

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Abandono de incapaz é crime; entenda o que diz a lei e as penas
No local, os militares encontraram confusão generalizada crédito: Rawpixel

Um homem foi preso na noite dessa quarta-feira (25/3) no Bairro Vila Celeste, em Ipatinga (MG), no Vale do Aço, por ameaçar familiares e fazer um bebê refém durante um surto.

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Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a corporação foi acionada via 190 com relatos de que o suspeito estava agressivo e colocando os próprios filhos em risco. No local, os militares encontraram confusão generalizada e várias pessoas reunidas em frente à residência.

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O homem estava dentro do imóvel e já havia sido agredido por populares. Durante a abordagem, ele apresentou comportamento alterado, chegou a pular do andar superior da casa e precisou ser contido com algemas.

Testemunhas relataram que ele teria feito uso de drogas e passou a ter alucinações. Em um dos momentos mais graves, utilizou um bebê como refém e o ameaçou com um objeto cortante. Um familiar que tentou intervir foi ferido. A criança foi retirada em segurança por parentes.

Na sequência, moradores entraram no imóvel, agrediram o suspeito e causaram danos à residência. Outras pessoas também ficaram feridas de forma leve, entre elas uma criança.

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Os envolvidos receberam atendimento médico e foram levados para unidades de saúde da região. O homem permaneceu internado sob escolta da PM.

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