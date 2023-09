Homem é procurado por dar soco em bebê de um mês

432

Bebê foi transferido em estado estável para o Hospital João XXIII para fazer exames (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Um homem, de 26 anos, é procurado por dar soco em bebê, de um mês e 15 dias de vida. O caso aconteceu na noite desse domingo (10/9), na Região do Barreiro, em Belo Horizonte.

A Polícia Militar foi acionada pela equipe médica da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Barreiro. A mãe da criança, de 23 anos, contou que estava com o filho no colo quando começou a discutir com o namorado.

O homem se exaltou e tentou socar a mulher, mas acabou atingindo o neném com um golpe no peito.

O suspeito fugiu e levou o outro filho da mulher, de dois anos. Até o momento, eles não foram localizados.

O bebê agredido foi transferido para o Hospital de Pronto Socorro João XXIII. Segundo a Polícia Militar, o estado de saúde da criança é estável.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a mãe da criança foi orientada a procurar a delegacia de mulheres e pedir medida protetiva. O caso foi passado para a Polícia Civil.