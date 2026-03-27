Suspeito de ameaçar adolescentes com arma para obter fotos íntimas é preso

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (27/3), um homem de 28 anos suspeito de ameaçar duas adolescentes em Nanuque (MG), no Vale do Mucuri, para forçá-las a enviar fotos íntimas. O caso é apurado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

Conforme a instituição policial, o investigado utilizava redes sociais e aplicativos de mensagens para estabelecer contato com as vítimas.

"Por meio de ameaças com o emprego de arma de fogo, ele exigia o envio de fotografias de conteúdo íntimo. Coagidas e em estado de temor, as adolescentes cediam às chantagens e encaminhavam o material solicitado", informou a Polícia Civil.

Ainda de acordo com a polícia, o homem preso nesta sexta possui histórico de crimes sexuais contra crianças e adolescentes, cometidos em 2019. Após o cumprimento do mandado de prisão, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

A violência em números

Reportagem do Estado de Minas publicada no último dia 19 de março, mostrou que, segundo dados do Ministério Público, o estado registrou 4.101 denúncias de “estupro de vulnerável” envolvendo vítimas com menos de 14 anos. Desse total, 235 casos resultaram em gravidez. O levantamento abrange o período entre 21 de fevereiro de 2025 e 21 de fevereiro de 2026.

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Ainda de acordo com o Ministério Público, em 2.169 desses crimes, o agressor pertencia ao círculo familiar ou era de confiança da vítima, o que representa 52,8% do total.