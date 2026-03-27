Mãe que matou bebê por asfixia admite assassinato de outro filho

Uma mulher de 21 anos foi presa em Minas Gerais suspeita de matar a própria filha de apenas 39 dias de vida. Ela confessou à polícia esse assassinato e o de outro filho anteriormente. O caso aconteceu em Curvelo, na Região Central do estado.

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o caso veio à tona após equipes da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) serem acionadas na última terça-feira (24/3) para atender a uma ocorrência de encontro de cadáver na residência da família.

Asfixia foi causa da morte



Exames periciais indicaram que a bebê morreu por asfixia mecânica, caracterizada pela interrupção da respiração por ação externa. As investigações apontam que a suspeita teria utilizado um cobertor para obstruir as vias respiratórias da criança durante a madrugada.

Com base nas evidências, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva da mulher, que foi autorizada pela Justiça e efetuada na quarta-feira (25/3). Após a detenção, ela confirmou ter provocado a morte da filha.

Confissão do outro crime



Durante o interrogatório, a investigada também admitiu ter matado outro filho recém-nascido em 2024, em circunstâncias semelhantes. O caso já é alvo de um inquérito separado e segue sob apuração.

Segundo a polícia, testemunhas relataram um possível histórico de rejeição à maternidade e negligência nos cuidados com a bebê. A mulher também é mãe de uma criança de dois anos.



Investigações continuam

A suspeita foi encaminhada ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil informou que as investigações prosseguem para esclarecer os dois casos e concluir os procedimentos.

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Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima