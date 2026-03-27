Mãe que matou bebê por asfixia admite assassinato de outro filho
Suspeita de assassinar filha recém-nascida, mulher confessou ter matado outro bebê no ano passado
compartilheSIGA
Uma mulher de 21 anos foi presa em Minas Gerais suspeita de matar a própria filha de apenas 39 dias de vida. Ela confessou à polícia esse assassinato e o de outro filho anteriormente. O caso aconteceu em Curvelo, na Região Central do estado.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o caso veio à tona após equipes da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) serem acionadas na última terça-feira (24/3) para atender a uma ocorrência de encontro de cadáver na residência da família.
Asfixia foi causa da morte
Exames periciais indicaram que a bebê morreu por asfixia mecânica, caracterizada pela interrupção da respiração por ação externa. As investigações apontam que a suspeita teria utilizado um cobertor para obstruir as vias respiratórias da criança durante a madrugada.
Com base nas evidências, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva da mulher, que foi autorizada pela Justiça e efetuada na quarta-feira (25/3). Após a detenção, ela confirmou ter provocado a morte da filha.
Confissão do outro crime
Durante o interrogatório, a investigada também admitiu ter matado outro filho recém-nascido em 2024, em circunstâncias semelhantes. O caso já é alvo de um inquérito separado e segue sob apuração.
Segundo a polícia, testemunhas relataram um possível histórico de rejeição à maternidade e negligência nos cuidados com a bebê. A mulher também é mãe de uma criança de dois anos.
Investigações continuam
A suspeita foi encaminhada ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil informou que as investigações prosseguem para esclarecer os dois casos e concluir os procedimentos.
Leia Mais
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima