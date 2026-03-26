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CRIME NA REGIÃO CENTRAL

Recém-nascido morto em Jeceaba teve boca tapada com fita adesiva pela mãe

Pais da criança foram indiciados e estão presos. Tentativa de aborto falhou e bebê foi colocado em uma mochila após o parto, onde foi encontrado já sem vida

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Fernanda Santiago*
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Fernanda Santiago*
Repórter
26/03/2026 14:08 - atualizado em 26/03/2026 14:14

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Na foto, a fachada da Delegacia de Polícia Civil de Entre Rios de Minas, cidade vizinha de Jeceaba, na Região Central, onde a apuração do crime está sendo realizada
Apuração do crime está a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Entre Rios de Minas, cidade vizinha a Jeceaba, na Região Central crédito: Divulgação/PCMG

Depois de uma série de maus-tratos, um recém-nascido acabou morto no mês passado, em Jeceaba, na Região Central de Minas Gerais. Após a tentativa de aborto dar errado, a mãe do bebê realizou o parto sem ajuda médica, tapou a boca da criança para bloquear o choro, a guardou em uma mochila em casa e foi sozinha procurar atendimento médico para si. 

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Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o namorado da genitora e pai do bebê também não queria dar continuidade à gravidez e acobertou a situação. Os dois foram indiciados e presos.

De acordo com a investigação, a mulher tentou esconder a gestação da família mostrando exame falso.

 

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O nascimento ocorreu às vésperas da 42° semana. Depois de cobrir a boca do filho e o esconder em casa, a mãe foi a um hospital procurar ajuda para uma hemorragia causada pelo parto. O bebê, que segundo laudos da perícia nasceu com vida, foi encontrado morto horas depois, quando alguém foi até a casa procurar roupas para a investigada.

As prisões preventivas do casal foram decretadas no início deste mês. A mãe foi indiciada por tentativa de aborto e falsificação de documento particular, homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. O pai será julgado pelos mesmos crimes, exceto ocultação de cadáver, por não estar presente no momento do crime.

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* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro

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