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ALTO PARANAÍBA

Polícia prende avô por suspeita de abuso contra criança em São Gotardo

Segundo a corporação, a vítima relatou à mãe outras duas situações de abuso

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Rafael Silva*
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Rafael Silva*
Repórter
24/03/2026 17:42 - atualizado em 24/03/2026 17:56

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A PCMG prendeu, nesta sexta-feira (5/12), um homem, de 55 anos, investigado por tentar matar a ex-namorada, de 27 anos, em Nova Lima
Avô de 50 anos foi preso pela PCMG suspeito de estupro de vulnerável de uma criança de 8 anos crédito: PCMG/Divulgação

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, de forma preventiva, nesta terça-feira (24/3) um homem de 50 anos por suspeita de estupro de vulnerável, na cidade de São Gotardo, Alto Paranaíba. Ele é avô da vítima, uma menina de oito anos.  

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De acordo com a corporação, a mãe da criança observou alterações no comportamento e um hematoma na região do tórax. Ao ser questionada, a vítima alegou em primeiro momento que havia se machucado, mas ao ser confrontada mais uma vez, relatou os abusos. 

Ela indicou ainda que os fatos não eram isolados e mencionou outras duas situações ocorridas neste ano. O investigado mantinha o silêncio da menina por meio de ameaças.

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A investigação foi corroborada por provas apresentadas pela mãe, que continham confissões do suspeito. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhamento do caso e suporte à vítima e a sua família. 

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