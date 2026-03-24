Polícia prende avô por suspeita de abuso contra criança em São Gotardo
Segundo a corporação, a vítima relatou à mãe outras duas situações de abuso
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A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, de forma preventiva, nesta terça-feira (24/3) um homem de 50 anos por suspeita de estupro de vulnerável, na cidade de São Gotardo, Alto Paranaíba. Ele é avô da vítima, uma menina de oito anos.
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De acordo com a corporação, a mãe da criança observou alterações no comportamento e um hematoma na região do tórax. Ao ser questionada, a vítima alegou em primeiro momento que havia se machucado, mas ao ser confrontada mais uma vez, relatou os abusos.
Ela indicou ainda que os fatos não eram isolados e mencionou outras duas situações ocorridas neste ano. O investigado mantinha o silêncio da menina por meio de ameaças.
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A investigação foi corroborada por provas apresentadas pela mãe, que continham confissões do suspeito. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhamento do caso e suporte à vítima e a sua família.